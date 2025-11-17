Трамп уже готовий натиснути на Путіна: аналітик сказав, що на це вплинуло
- Дональд Трамп висловив підтримку законопроєкту про жорсткі санкції проти країн, що торгують з Росією, що надає йому політичної перспективи.
- Законопроєкт сенатора Ліндсі Грема дозволяє запроваджувати санкції проти Індії, Китаю та Ірану, і Трамп демонструє готовність до рішучих дій.
Дональд Трамп повернувся до законопроєкту про жорсткі санкції проти держав, які продовжують торгувати з Росією. Документ, над яким республіканці і демократи працювали кілька місяців, знову отримує політичну перспективу.
Голова аналітично адвокаційної організації "Центр спільних дій" Олег Рибачук в ефірі 24 Каналу пояснив, що сигнал Трампа відкриває "зелений коридор" для ухвалення цього законопроєкту. На його думку, так президент США демонструє готовність посилити тиск на Путіна і показати рішучі дії на зовнішньому напрямку.
Трамп розблокував санкційний законопроєкт Грема
Йдеться про "багатостраждальний" законопроєкт сенатора Ліндсі Грема, над яким кілька місяців працювали і демократи, і республіканці. Документ упирався в позицію Дональда Трампа, тож без його згоди просунути його було неможливо, навіть попри широку підтримку в Конгресі.
Те, що Трамп говорить про бажання і що він ініціював використання цього законопроєкту, відкриває просто зелений коридор для того, щоб законопроєкт був прийнятий,
– пояснив Рибачук.
Санкційний законопроєкт дає Дональду Трампу формальний інструмент для запровадження дуже жорстких обмежень проти країн, які продовжують торгувати з Росією. У цьому контексті вже звучать Індія, Китай та Іран, проте частина експертів вважає, що він міг би діяти і без рішення Конгресу. Водночас ухвалений закон посилює його позицію і дозволяє демонструвати більш жорсткий курс щодо Кремля.
Я думаю, що таким кроком він посилює свій тиск на Путіна, на Кремль, говорячи про те, що ось дивіться, зараз уже є законопроєкт, він може стати законом. Санкції будуть дуже жорсткі,
– пояснив голова аналітично-адвокаційної організації "Центр спільних дій".
Паралельно навколо Трампа зростає внутрішньополітична напруга через записи Епштейна, які не сходять з ефірів американських телеканалів. На цьому тлі йому потрібно демонструвати рішучість у зовнішній політиці та показувати результати, що відволікатимуть увагу виборців від скандалу. Саме тому тема тиску на Росію і спроб змусити її припинити війну звучить дедалі частіше.
Що відомо про законопроєкт Ліндсі Грема щодо Росії?
- Сенатор США Ліндсі Грем у листопаді 2025 року заявив про підготовку законопроєкту, який передбачав введення 500 % мит для будь-якої країни, що купує російські енергоносії. Мета ініціативи – перетворити Росію на "торговий острів" та обмежити фінансування її війни. За словами Грема, роботу над документом координували з Білим домом, законопроєкт уже мав 82 співавтори.
- Американський сенатор попередив країни ЄС, які досі закуповували російську нафту, зокрема Угорщину та Словаччину, що продовження імпорту матиме "неминучі наслідки". Він наголосив, що ЄС скоротив обсяги закупівель, але повного припинення ще не було.
- Раніше, у 2022 році в Сенаті США зареєстрували резолюцію, яка визнавала Росію державою – спонсором тероризму, а її президента Володимира Путіна – терористом. Документ підтримав Грем разом із демократом Річардом Блументалем. Сенатор зазначив, що дії Росії з 2014 року є терористичними і потребують офіційного визнання цього статусу для США.