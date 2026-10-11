Трамп очень зол, а "россияне еще думают": в Axios объяснили текущую ситуацию с энергоперемирием

Громкое заявление Дональда Трампа о внезапном прекращении огня может быть лишь односторонней политической игрой. Пока что оно вызывает лишь удивление у всех причастных.

Между тем, как сообщает Axios, за кулисами дипломатических кругов, судя по всему, разворачивается жесткий шантаж, цель которого – защитить собственные интересы в преддверии выборов в США. 24 Канал пишет, что нам известно на данный момент.

Что стоит за "энергетическим перемирием" Трампа?

СМИ со ссылкой на неназванного представителя Белого дома пишут, что воскресное (11 октября) заявление президента США Дональда Трампа о так называемом "энергетическом перемирии" между Россией и Украиной касалось потенциального соглашения о взаимном прекращении атак на НПЗ. По словам американского чиновника, глава Белого дома ожидает, что Владимир Зеленский будет соблюдать эти условия.

Иными словами – представитель американской администрации уверяет, что в случае успешного прекращения украинских ударов по нефтеперерабатывающим мощностям следующим шагом могла бы стать договоренность о запрете атак на электростанции и энергетические сети. Однако пока что Трамп, похоже, пытается в одиночку воплотить в жизнь частичное прекращение огня.

Однако пока российская сторона не приняла никаких условий перемирия. "Россияне думают об этом. Мы скоро узнаем, готовы ли они", – заявил чиновник Белого дома. В то же время украинские власти настаивают именно на соглашении, которое полностью запрещало бы удары по электростанциям.

Предложение об обмене по формуле "НПЗ на НПЗ", как его назвал представитель США, является абсолютно неравноценным. Украинский чиновник в комментарии изданию пояснил, что у страны есть только один нефтеперерабатывающий завод, который россияне уже атаковали несколько раз и который сейчас не функционирует в полную силу. Зато у России есть огромная сеть нефтеперерабатывающих предприятий.

Обратите внимание: показателен тот факт, что всего через несколько часов после громкого заявления Трампа российские войска нанесли новые удары по электростанциям в Украине.

Что было известно ранее об энергетическом перемирии, объявленном президентом США?

Сначала публикация Дональда Трампа в сети Truth Social выглядела как серьезный прорыв. "Немедленно вступает в силу энергетическое перемирие в войне между Россией и Украиной. Обе стороны согласились. Не нарушайте его!" – написал он. Однако реальная ситуация оказалась гораздо более шаткой. Владимир Зеленский сразу заявил, что объявленное перемирие стало для него новостью, удивлены были также и в России.

Анализируя текущее положение дел, американские журналисты отмечают, что после достижения пятничного соглашения с Россией о снятии санкций с дизельного топлива Трамп по-прежнему сосредоточен на прекращении украинских атак на российские нефтеперерабатывающие заводы. Он убежден, что эти удары приводят к росту цен на бензин в США.

Официальные лица Белого дома предупреждают, что украинские атаки на российские НПЗ наносят гораздо больший ущерб отношениям Зеленского с Трампом, чем России. "Трамп очень зол. Он чувствует, что Зеленский воспринимает США как должное", – сказал представитель администрации президента США.

Дополнительно ситуацию осложняет то, о чем идет речь в сообщении Financial Times. Издание отметило, что США предупредили европейские страны о возможном прекращении продажи оружия Украине через механизмы НАТО, если украинские силы будут продолжать наносить удары по российским НПЗ.