Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

Россия уже нарушила перемирие

В течение всего дня сегодня в небе были российские "Шахеды". Сейчас тоже "Шахеды" в небе. Были удары авиабомбами. Были удары по нашей энергетике. Только что был удар по ТЭЦ-5 в Харькове – по энергетике Харькова,

– отметил он

По словам главы государства, всего за одну неделю агрессор нанес более 200 ударов по объектам генерации и передачи электричества в Украине.

Кроме того, за этот же период зафиксировано 17 атак по украинским газовым и нефтяным объектам.

Всего в результате российских обстрелов на этой неделе погибли более 150 человек, а более 700 человек получили ранения.

Знают ли в России об энергетическом перемирии?

В то же время, как передают росСМИ, в Госдуме России не владеют информацией об энергетическом перемирии с Украиной.

В частности, заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских заявил, что Трамп "частенько говорит что-то для того, чтобы не росли цены на нефть", комментируя заявление президента США о якобы договоренности о прекращении ударов по энергетике.