Об этом Трамп заявил 10 октября журналистам.

Что сказал президент США

Трамп считает, что Зеленский "мог бы положить конец этой войне уже много раз".

Но он сам этого не хочет. Зеленский хочет создать проблемы для всего мира. Он хочет создать проблемы для наших фермеров, нанося удары по российским НПЗ,

– заявил американский президент.

Он также добавил, что Украине "нужен новый президент".

"Я предлагаю Украине обзавестись новым президентом, который сможет заключить соглашение", – сказал Трамп.

Напомним, что 9 октября он заключил с Путиным нефтяное соглашение. Как сообщил американский президент, Россия немедленно поставит более 300 тысяч тонн топлива, еще 500 тысяч тонн – в ноябре, а впоследствии – 1 миллион тонн. Также он заявил о планах по поставкам еще 3 миллионов тонн, если это позволит состояние российских НПЗ.

Владимир Зеленский резко раскритиковал это решение, назвав его инвестицией в войну. Киев не планирует отказываться от своих планов и продолжит наносить удары по российской нефтяной инфраструктуре.

В свою очередь, США уже начали угрожать прекратить обмен разведывательными данными с Украиной из-за ударов по НПЗ России.