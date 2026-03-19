"Чрезвычайная ситуация" в энергетике США имеет имя – Дональд Трамп, – Bloomberg

Администрация Дональда Трампа рассматривает возможность выплатить более 928 миллионов долларов французской компании TotalEnergies, чтобы компенсировать ей отказ от лицензий на строительство ветровых электростанций у побережья Нью-Йорка, Нью-Джерси и Каролины. Эти разрешения компания получила еще при предыдущей администрации Байдена.

В ответ компания должна была бы инвестировать в газовую инфраструктуру в Техасе. Об этом говорится в материале Bloomberg.

О каком соглашении идет речь?

Если такое соглашение состоится, это фактически будет означать, что попытки Трампа аннулировать часть уже выданных лицензий, в частности под предлогом национальной безопасности, потерпели поражение в судах. Ведь нет смысла платить компаниям за отказ от проектов, если можно было бы достичь того же административным решением.

Что касается возможных инвестиций TotalEnergies в газовую инфраструктуру, то без конкретных решений по отдельным проектам такие обещания выглядят сомнительно.

Тем более, что Техас и без того имеет избыток природного газа, а в регионе уже находятся на разных стадиях строительства более 60 гигаватт газовых электростанций. Соответственно, никакой "насущной проблемы для решения" в этом секторе нет.

В то же время для самой TotalEnergies такая сделка может быть привлекательной, ведь она позволила бы компенсировать расходы в условиях, когда политика американских властей по оффшорной ветроэнергетики остается непредсказуемой.

Даже несмотря на поражения Трампа в судах, атмосфера угрозы и непредсказуемости, которую он создает вокруг отрасли, отпугивает частный капитал от инвестиций в многомиллиардные долгосрочные проекты – и этот эффект может сохраняться даже после завершения его президентства,

– говорится в материале.

По словам Bloomberg, идея потратить почти миллиард долларов бюджетных средств на то, чтобы остановить проект, который мог бы создать рабочие места и обеспечить энергией американцев, выглядит крайне противоречивой. В то же время такая политика вполне вписывается в логику действий администрации, которая сама же и формирует ту "чрезвычайную энергетическую ситуацию", о которой говорит.

Проекты TotalEnergies, как и другие оффшорные ветровые инициативы, могли бы поддержать энергосистемы северо-востока США и среднеатлантического региона, которые уже испытывают нагрузки. Их отмена только ухудшит ситуацию, а не решит проблему.

В итоге, хотя Трамп пришел к власти, заявляя о чрезвычайной ситуации в энергетике, его политика оказалась чрезвычайно успешной в формировании реальных проблем в этой сфере,

– подытожили в Bloomberg.

