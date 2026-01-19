Европа должна сосредоточиться на Украине, а не на Гренландии, – Трамп

Президент США Дональд Трамп раскритиковал европейских лидеров и заявил, что Европа должна сосредоточиться на Украине, а не на Гренландии.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на NBC News.

Что Трамп говорит о Европе?

В коротком телефонном интервью Дональд Трамп сказал, что "на 100%" введет пошлины против европейских стран, если не удастся достичь соглашения по Гренландии.

Справка. Ранее Трамп объявил о введении 10-процентной пошлины на продукты и товары из Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии. С 1 июня 2026 года эта пошлина будет повышена до 25%.

Европа должна сосредоточиться на войне между Россией и Украиной, потому что, откровенно говоря, вы видите, к чему это их привело,

– заявил президент США.

Он подчеркнул, что именно это должно быть главным приоритетом Европы, а не вопрос Гренландии.

В то же время на вопрос о том, будет ли он применять силу для захвата Гренландии, Трамп лаконично ответил: "Без комментариев".

