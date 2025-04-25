25 апреля, 13:37
Трамп считает, что Крым останется за Россией в случае мирного соглашения с Украиной, – Times
Основні тези
- Трамп заявил, что Крым останется за Россией в случае мирного соглашения, и Зеленский это понимает.
- Причиной войны Трамп считает разговоры о вступлении Украины в НАТО, считая, что без них война могла бы не начаться.
- Трамп уточнил, что его обещание закончить войну за 24 часа было преувеличением и сказано в шутку.
Президент США Дональд Трамп снова выдал ряд провокационных заявлений относительно Украины. На этот раз он выразил уверенность, что Крым останется российским после достижения соглашения.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Time.