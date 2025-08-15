Отправляясь на Аляску на встречу с Путиным, Дональд Трамп сделал несколько заявлений.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление Трампа.

Что сказал Трамп о гарантиях безопасности для Украины?

Президент США фактически повторил свое мнение о том, что НАТО не будет заниматься гарантиями безопасности для Украины, как говорил об этом накануне.

Да, возможно, вместе с Европой и другими странами. Но не в форме НАТО,

– высказался он.

Но важно, что лидер Америки едва ли не впервые заявил об этом сам. Ранее его заявления пересказывали другие.

О позиции Трампа относительно гарантий безопасности рассказал 13 августа Эммануэль Макрон. По его словам, президент США сказал: НАТО не должно быть частью этих гарантий безопасности.

Макрон назвал это сильным аргументом для российской стороны. Впрочем, Трамп высказался и о том, что Соединенные Штаты и все союзники должны быть их частью. И это "очень важное уточнение", по мнению Макрона.

14 августа слова Трампа по этому вопросу передали СМИ, в частности Politico. США будут играть "определенную роль" в этом процессе. Но с оговорками.

"Какими бы ни были гарантии безопасности, Трамп ясно дал понять, что США не будут продолжать поставлять оружие или войска непосредственно Украине. Хотя продадут его в Европу, чтобы Украина в дальнейшем могла воспользоваться. Поставки, вероятно, будут ограниченными и бесспорно разочаруют сторонников Украины, которые хотят получить от США надежные гарантии, чтобы удержать Россию от повторного вторжения после окончания боевых действий", – привели данные журналисты.

Таким образом, позиция Трампа относительно гарантий безопасности для Украины достаточно противоречива.