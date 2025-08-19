В Белом доме прошли встречи Дональда Трампа с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами. После президент США сделал ряд заявлений, в частности, о возвращении похищенных Россией украинских детей.

Что заявил Трамп о возвращении похищенных Россией украинских детей?

Американский лидер рассказал, что во время встречи в Белом доме обсудил с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен масштабную мировую проблему исчезновения детей. Добавил, что это также важная тема для первой леди США.

Этот вопрос стоит на первом месте во всех списках, и мир будет работать вместе, чтобы решить его, надеясь вернуть их домой к своим семьям!

– заявил Трамп.

Заметим, что президент Европейской комиссии отреагировала на пост американского лидера. Подчеркнула, что человеческие жертвы этой войны должны прекратиться.

А это означает, что каждый украинский ребенок, похищенный Россией, должен быть возвращен в свою семью, Я благодарю президента США за его четкое обязательство сегодня обеспечить воссоединение этих детей с их близкими,

– написала Урсула фон дер Ляйен.

Также выразила благодарность президенту США за его "четкое обещание обеспечить, чтобы эти дети снова воссоединились со своими близкими".

Обратите внимание! Только по официальным данным на портале "Дети войны" с 24 февраля 2022 года Россия депортировала 19 546 украинских детей.



Точное количество пострадавших детей пока установить невозможно из-за активных боевых действий и временной оккупации части территории Украины.

Что этому предшествовало?