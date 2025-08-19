У Білому домі пройшли зустрічі Дональда Трампа з Володимиром Зеленським і європейськими лідерами. Опісля президент США зробив низку заяв, зокрема, щодо повернення викрадених Росією українських дітей.

Що заявив Трамп про повернення викрадених Росією українських дітей?

Американський лідер розповів, що під час зустрічі в Білому домі обговорив з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн масштабну світову проблему зникнення дітей. Додав, що це також важлива тема для першої леді США.

Це питання стоїть на першому місці у всіх списках, і світ працюватиме разом, щоб вирішити його, сподіваючись повернути їх додому до своїх сімей!

– заявив Трамп.

Зауважимо, що президентка Європейської комісії відреагувала на допис американського лідера. Наголосила, що людські жертви цієї війни повинні припинитися.

А це означає, що кожна українська дитина, викрадена Росією, повинна бути повернута до своєї родини, Я дякую президенту США за його чітке зобов'язання сьогодні забезпечити возз'єднання цих дітей з їхніми близькими,

– написала Урсула фон дер Ляєн.

Також високопосадовиця висловила вдячність президенту США за його "чітку обіцянку забезпечити, щоб ці діти знову возз'єдналися зі своїми близькими".

Зверніть увагу! Тільки за офіційними даними на порталі "Діти війни" з 24 лютого 2022 Росія депортувала 19 546 українських дітей.



Точну кількість постраждалих дітей наразі встановити неможливо через активні бойові дії та тимчасову окупацію частини території України.

Що цьому передувало?