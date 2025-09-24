Президент США Дональд Трамп кардинально изменил свою риторику относительно войны в Украине. Эта тема быстро стала доминантной в разговорах на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Трамп застал чиновников врасплох своим наиболее проукраинским заявлением – смелым утверждением, что Киев может не только выиграть войну против России, но и вернуть каждый сантиметр утраченной территории. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Politico.

Что может означать заявление Трампа о войне в Украине?

Сообщение Трампа на Truth Social, опубликовано сразу же после его встречи со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским, было примечательным по двум причинам.

Во-первых, оно противоречило предыдущему утверждению президента США о том, что Украина никогда не сможет надеяться победить своего большего врага. Во-вторых, оно противоречило предыдущему мнению его администрации о том, как должна закончиться война в Украине, то есть путем переговоров, во время которых Киев уступает территорию России.

Чиновники ЕС, пытаясь понять очевидное изменение позиции Трампа, колебались между восторгом и скептицизмом. Они указали на то, что американский лидер часто меняет свою позицию и вполне может сделать это снова после убедительного разговора с другим лидером.

Немедленной реакцией делегации было сдержанное восхищение резким новым тоном президента США. Однако они отмечают, что Трамп "всегда находится за один звонок Путина от того, чтобы сделать что-то не очень хорошое".

В то же время, по данным издания, глава Белого дома рассказал о том, как изменилось его мировоззрение, во время встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Тогда он выразил разочарование Владимиром Путиным. Трамп считал, что его отношения с российским диктатором помогут закончить войну в Украине, но этого не произошло.

Эту мысль он повторил в своем официальном обращении к Генеральной Ассамблее ООН 23 сентября, заявив, что неудача Путина выиграть войну против Украины "не делает Россию привлекательной". Позже в тот же день он удвоил свою позицию, утвердительно ответив на вопрос, должны ли страны НАТО сбивать российские самолеты, которые нарушают их воздушное пространство.

Я приветствую комментарии президента Соединенных Штатов несколько часов назад, которые подчеркивают постепенное ослабление российской экономики. И я приветствую то, что американский президент верит в способность Украины не просто удержаться, но и навязать уважение к своим правам,

– сказал Макрон.

Для европейцев, которые месяцами пытались убедить Трампа, что Путин несет полную ответственность за войну, очевидное изменение взглядов также стало своеобразным оправданием их собственных усилий. Выступая перед журналистами у здания Совета Безопасности ООН, главный европейский дипломат Кая Каллас, приветствовала заявление Трампа, назвав его демонстрацией изменения взглядов.

Этот пост также может поддержать президента Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен, которая в последние месяцы подверглась критике за чрезмерную уступчивость Трампу, в частности за то, что согласилась на торговую сделку между США и ЕС, которую широко раскритиковали как "унижение" для Брюсселя.

Однако теперь ее подход выглядит так, будто имеет шанс окупиться. Встретившись с Трампом за несколько часов до его сообщения в Truth Social, фон дер Ляйен придерживалась своей формулы, заявив, что "Трамп абсолютно прав" о необходимости для Европы отказаться от российской энергетики и заверила, что ЕС работает над этим.

Чиновник ЕС отмечает, что отношения фон дер Ляйен с Трампом также кардинально изменились с момента его первого принятия присяги. Президент Европейской Комиссии сейчас часто общается по телефону с президентом США, используя звонки, чтобы предупредить его, среди прочего, о нападении России на миссию ЕС в Украине, а также о вопросе украинских детей, похищенных россиянами.

23 сентября Трамп провел "очень глубокий" разговор с фон дер Ляйен относительно последнего раунда санкций ЕС против России, при этом президент США проявил особый интерес к мерам, направленных против китайских активов.

Однако, несмотря на первоначальное удивление и аплодисменты, несколько чиновников и дипломатов ЕС выразили глубокий скептицизм, что пост Трампа может быть не чем иным, как попыткой подстрекать Путина, которая не приведет ни к каким реальным изменениям в политике США.

В издании объясняют, что после месяцев попыток убедить Трампа ударить по российской экономике тарифами или санкциями, надежда на любую поддержку США в Европе угасает. А вера в слова Трампа, какими бы обнадеживающими они ни были, невероятно мала.

Союзник Эммануэля Макрона подытоживает: "К счастью, но и к сожалению для нас, то, что Трамп говорит в понедельник, совсем не то, что он говорил во вторник".

Позиция Трампа по войне в Украине: коротко о главном