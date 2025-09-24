Президент США Дональд Трамп кардинально змінив свою риторику щодо війни в Україні. Ця тема швидко стала домінантною в розмовах на полях Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку.

Трамп застав чиновників зненацька своєю найбільш проукраїнською заявою – сміливим твердженням, що Київ може не лише виграти війну проти Росії, але й повернути кожен сантиметр втраченої території. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Politico.

Дивіться також Трохи сюрприз, – Зеленський прокоментував заяву Трампа щодо повернення всіх територій України

Що може означати заява Трампа щодо війни в Україні?

Допис Трампа на Truth Social, опублікований одразу ж після його зустрічі зі своїм українським колегою Володимиром Зеленським, був примітним з двох причин.

По-перше, він суперечив попереднім твердженням президента США про те, що Україна ніколи не зможе сподіватися перемогти свого більшого ворога. По-друге, він суперечив попередній думці його адміністрації про те, як має закінчитися війна в Україні, тобто шляхом переговорів, під час яких Київ поступається територією Росії.

Посадовці ЄС, намагаючись зрозуміти очевидну зміну позиції Трампа, коливалися між захопленням та скептицизмом. Вони вказали на те, що американський лідер часто змінює свою позицію і цілком може зробити це знову після переконливої розмови з іншим лідером.

Негайною реакцією делегації було стримане захоплення різким новим тоном президента США. Проте вони зазначають, що Трамп "завжди перебуває за один дзвінок Путіна від того, щоб зробити щось не дуже добре".

Водночас, за даними видання, глава Білого дому розповів про те, як змінився його світогляд, під час зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном. Тоді він висловив розчарування Володимиром Путіним. Трамп вважав, що його стосунки з російським диктатором допоможуть закінчити війну в Україні, але цього не сталося.

Цю думку він повторив у своєму офіційному зверненні до Генеральної Асамблеї ООН 23 вересня, заявивши, що невдача Путіна виграти війну проти України "не робить Росію привабливою". Пізніше того ж дня він подвоїв свою позицію, ствердно відповівши на запитання, чи повинні країни НАТО збивати російські літаки, які порушують їхній повітряний простір.

Я вітаю коментарі президента Сполучених Штатів кілька годин тому, які підкреслюють поступове послаблення російської економіки. І я вітаю те, що американський президент вірить у здатність України не просто втриматися, а й нав'язати повагу до своїх прав,

– сказав Макрон.

Для європейців, які місяцями намагалися переконати Трампа, що Путін несе повну відповідальність за війну, очевидна зміна поглядів також стала своєрідним виправданням їхніх власних зусиль. Виступаючи перед журналістами біля будівлі Ради Безпеки ООН, головний європейський дипломат Кая Каллас, привітала заяву Трампа, назвавши її демонстрацією зміни поглядів.

Цей пост також може підтримати президента Європейської комісії Урсулу фон дер Ляєн, яка останніми місяцями зазнала критики за надмірну поступливість Трампу, зокрема за те, що погодилася на торгівельну угоду між США та ЄС, яку широко розкритикували як "приниження" для Брюсселя.

Однак тепер її підхід виглядає так, ніби має шанс окупитися. Зустрівшись із Трампом за кілька годин до його допису в Truth Social, фон дер Ляєн дотримувалася своєї формули, заявивши, що "Трамп абсолютно правий" щодо необхідності для Європи відмовитися від російської енергетики й запевнила, що ЄС працює над цим.

Чиновник ЄС зазначає, що стосунки фон дер Ляєн з Трампом також кардинально змінилися з моменту його першого складання присяги. Президент Європейської Комісії зараз часто спілкується телефоном з президентом США, використовуючи дзвінки, щоб попередити його, серед іншого, про напад Росії на місію ЄС в Україні, а також про питання українських дітей, викрадених росіянами.

23 вересня Трамп провів "дуже глибоку" розмову з фон дер Ляєн щодо останнього раунду санкцій ЄС проти Росії, при цьому президент США виявив особливий інтерес до заходів, спрямованих проти китайських активів.

Однак, попри початкове здивування та оплески, кілька чиновників та дипломатів ЄС висловили глибокий скептицизм, що пост Трампа може бути не чим іншим, як спробою підбурити Путіна, яка не призведе до жодних реальних змін у політиці США.

У виданні пояснюють, що після місяців спроб переконати Трампа вдарити по російській економіці тарифами чи санкціями, надія на будь-яку підтримку США в Європі згасає. А віра в слова Трампа, якими б обнадійливими вони не були, неймовірно мала.

Союзник Еммануеля Макрона підсумовує: "На щастя, але й на жаль для нас, те, що Трамп каже в понеділок, зовсім не те, що він говорив у вівторок".

Позиція Трампа щодо війни в Україні: коротко про головне