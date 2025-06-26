Трамп сильно преувеличивает успехи, – Хаменеи пригрозил расплатой за нападение на Иран

Лидер Ирана Аятолла Хаменеи в четверг, 26 июня, впервые за долгое время сделал заявление. Он пригрозил расплатой за нападение на Иран.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на выступление Хаменеи в эфире иранского телевидения.

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Что сказал Хаменеи в своем обращении

Хаменеи появился на экранах иранского телевидения. В своей речи, говоря об ударах по ядерным объектам Ирана, он заявил, что Трамп "сильно преувеличил то, что произошло".

США нанесли удары по ядерным объектам, но не смогли достичь значительных результатов. Любая будущая агрессия против Ирана будет иметь высокую цену,

– заявил он.

Лидер Ирана заявил, что ядерные объекты остаются неповрежденными. Также, по его словам, США преуменьшают убытки после атаки на их авиабазу в Катаре.

"Враги Ирана используют оправдания вроде ракет или ядерной программы, но на самом деле стремятся к нашей капитуляции", – добавил он.

Хаменеи также заявил, что сионистский режим должен был понять, что нападение на Иран имеет высокую цену – и он якобы это таки понял это.

Капитуляции никогда не будет, наша страна мощная,

– сказал лидер Ирана.

А также добавил, что заявление о капитуляции Ирана "слишком громкое" для уст Трампа. Также, по его словам, Иран не исключает повторения ударов по американским военным базам в случае новой агрессии.

"Поздравляю с победой над ложным сионистским режимом", – также написал лидер Ирана в X несколько ранее.

И это несмотря на то, что его страна потеряла более 30 генералов за 12 дней боевых действий с Израилем. А также, что понесла убытки из-за ударов по ядерным объектам американскими войсками.