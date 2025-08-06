Трамп сказал Мерцу, что встреча Виткоффа и Путина была "более продуктивной, чем ожидалось", – Bild

В среду, 6 августа, спецпредставитель США Стив Уиткофф провел встречу с Владимиром Путиным. Впоследствии Дональд Трамп сообщил, что этот разговор оказался "более продуктивным, чем ожидалось".

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Bild.

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Как прошла встреча Уиткоффа и Путина?

После того как Стив Уиткофф провел переговоры с Владимиром Путиным в Москве, Дональд Трамп позвонил канцлеру Германии Фридриху Мерцу.

В ходе разговора он заявил, что встреча была "продуктивнее, чем ожидалось" – она длилась около трех часов.

В то же время, по словам журналистов, остается непонятным, на какие уступки действительно готов пойти кремлевский диктатор по прекращению огня.

Напомним, 6 августа Дональд Трамп провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским. В NYT уточнили, что в нем принимали участие премьер Британии, канцлер Германии и генеральный секретарь НАТО, а также вице-президент Джей Ди Венс, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник Трамп Стив Уиткофф.

К тому же, президент США заявил, что намерен лично встретиться с главой Кремля Владимиром Путиным уже на следующей неделе. После этого он хочет провести совместные переговоры с президентами России и Украины.