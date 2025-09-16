Запад продолжает игнорировать кремлевскую агрессию, позволяя Путину показывать зубы. Дональд Трамп кардинально изменил мировой порядок и роль Америки в нем, отбрасывая жесткую антироссийскую линию, заложенную Рональдом Рейганом.

Без сопротивления из Вашингтона Кремль становится более дерзким. Так, российские ракеты продолжают терроризировать мирное население с еще большей силой. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на материал CNN.

Как изменилась позиция США по отношению к России?

Первый американский президент Рональд Рейган, который ночевал в Виндзорском замке в 1982 году, столкнулся в Британии с протестами левых, которые считали его слишком строгим к "жестким мужчинам" в Кремле.

Зато нынешний американский лидер Дональд Трамп, который на этой неделе также остановится в резиденции британских монархов, делает совсем противоположное. В CNN отмечают, что он постоянно уступает Москве, особенно по войне в Украине.

Справочно: Виндзорский замок – королевский дворец в Англии, что сейчас является официальной резиденцией британских монархов в Виндзоре над Темзой.

Накануне отлета в Британию во вторник, 16 сентября, Трамп уклонился от очередного дедлайна по введению жестких санкций против Москвы.

Обратите внимание! Это произошло несмотря на то, что Путин неоднократно унижал его, нарушая все свои обещания и обстреливая гражданские объекты в Украине после саммита на Аляске 15 августа.

Тогда глава Белого дома закончил встречу убежденным, что завершение войны не за горами, а его Нобелевская премия мира все ближе.

Однако прошел месяц, а боевые действия и обстрелы украинских городов до сих пор продолжаются. К тому же сейчас Кремль откровенно запугивает Запад, направляя свои беспилотники в воздушное пространство стран НАТО.

Почему Трамп избегает введения санкций?