Трамп знищить спадщину Рейгана щодо політики Кремля перед візитом до Великої Британії, – CNN
- Дональд Трамп змінив антиросійську політику, відкидаючи жорстку лінію Рональда Рейгана.
- Трамп ухилився від введення санкцій проти Москви перед візитом до Великої Британії, незважаючи на агресивні дії Кремля.
Захід продовжує ігнорувати кремлівську агресію, дозволяючи Путіну показувати зуби. Дональд Трамп кардинально змінив світовий порядок і роль Америки в ньому, відкидаючи жорстку антиросійську лінію, закладену Рональдом Рейганом.
Без опору з Вашингтона Кремль стає зухвалішим. Так, російські ракети продовжують тероризувати мирне населення із ще більшою силою. Про це пише 24 Канал із посиланням на матеріал CNN.
До теми Зеленський вимагає від Трампа "чіткої позиції" щодо припинення війни, – Sky News
Як змінилася позиція США стосовно Росії?
Перший американський президент Рональд Рейган, який ночував у Віндзорському замку в 1982 році, зіткнувся в Британії з протестами лівих, які вважали його надто суворим до "жорстких чоловіків" у Кремлі.
Натомість нинішній американський лідер Дональд Трамп, який цього тижня також зупиниться в резиденції британських монархів, робить зовсім протилежне. У CNN зауважують, що він постійно поступається Москві, особливо щодо війни в Україні.
Довідково:
Віндзорський замок – королівський палац в Англії, що нині є офіційною резиденцією британських монархів у Віндзорі над Темзою.
Напередодні відльоту до Британії у вівторок, 16 вересня, Трамп ухилився від чергового дедлайну щодо введення жорстких санкцій проти Москви.
Зверінть увагу! Це сталося попри те, що Путін неодноразово принижував його, порушуючи всі свої обіцянки та обстрілюючи цивільні об'єкти в Україні після саміту на Алясці 15 серпня.
Тоді очільник Білого дому закінчив зустріч переконаним, що завершення війни не за горами, а його Нобелівська премія миру все ближче.
Однак минув місяць, а бойові дії та обстріли українських міст досі тривають. До того ж нині Кремль відверто залякує Захід, спрямовуючи свої безпілотники в повітряний простір країн НАТО.
Чому Трамп уникає запровадження санкцій?
Останній "танець" Трампа з санкціями пройшов непоміченим у США, де ЗМІ зосередилися на вбивстві активіста Чарлі Кірка.
Утім, на вихідних він опублікував листа до членів НАТО, де заявив про готовність "ввести серйозні санкції проти Росії". Але з застереженням, в якому йшлося, що союзники мусять припинити купувати нафту, яка фінансує війну Москви.
Я готовий почати, коли ви готові. Просто скажіть коли?,
– написав Трамп.
Аналітики CNN вважають, що насправді таким способом Трамп ставить умови, які важко виконати, тим самим уникаючи відповідальності перед Путіним, до якого він рідко застосовує реальний тиск.
До чого можуть призвести поступки Путіну?
Відмова Трампа протистояти Путіну, який намагається розколоти США з Європою, створює небезпечні сценарії.
Експерти CNN застерігають, якщо Росія повірить, що Трамп не реагуватиме на кремлівські атаки проти країн НАТО, це може спровокувати ескалацію між Вашингтоном і Москвою.
Дональд Трамп, готуючись до державного візиту до Великобританії, уникає жорстких дій проти Росії, виправдовуючи порушення повітряного простору НАТО "помилками".
Європейські союзники, зокрема прем'єр Великобританії Кір Стармер, намагаються переконати Трампа підтримати Україну, сподіваючись на вплив візиту.
Проте безпека Європи залежить від позиції США, а Трамп, на відміну від Рональда Рейгана, всіляко уникає конфронтації з Кремлем.
Останні заяви Дональда Трампа
- Американський лідер запевнив, що завершить конфлікт в Україні, але вкотре уникнув конкретики щодо постачання систем Patriot.
- Водночас він підкреслив свою симпатію до українського народу та наголосив, що напружені відносини між Володимиром Зеленським і Володимиром Путіним суттєво гальмують шляхи до миру.
- Команда Трампа дала зелене світло на реалізацію першого пакета озброєнь для Києва, профінансованого партнерами по НАТО.
- Згідно з повідомленнями преси, заступник глави Пентагону Елбрідж Колбі затвердив два транші допомоги на загальну суму 500 мільйонів доларів.