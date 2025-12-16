"Есть проблема, они могут передумать": Трамп довольно странно высказался о войне

Среди заявлений Дональда Трампа 15 декабря есть одно, которое привлекает внимание. Речь о реакции Украины и России на переговоры.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-конференцию Трампа.

Какое странное заявление о войне сделал Трамп?

Президент США говорил, что имел очень хороший разговор с европейскими лидерами. Однако он до сих пор придерживается мнения, будто Россия хочет завершить войну.

Россия хочет положить этому конец. Проблема в том, что они будут хотеть положить этому конец, а потом вдруг передумают. И Украина будет хотеть положить этому конец, а потом вдруг передумает. Мы должны заставить их договориться,

– убеждал он.

Далее Трамп стал говорить о хорошей работе над переговорами.

Обратите внимание! Это заявление странное, потому что Россия еще не выражала желания завершить войну – или даже пойти на какие-то уступки. Все, что мы слышали из Кремля, – это желание захватить побольше украинской земли и нежелание ее возвращать. Зато Украина готова отказаться от вступления в НАТО, который внесен в нашу Конституцию как общенациональное стремление. Также следует сказать, что "вдруг Украина передумает" от Трампа – манипуляция. Зеленский четко сказал, что не откажется от Донбасса, это красная линия наших переговорщиков. А потому здесь речь не идет о "передумывании". Украина как никто другой хочет завершить войну.

