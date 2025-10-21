Трамп снова не верит, что Украина может победить Россию, – Bloomberg
- Дональд Трамп снова поставил под сомнение способность Украины победить Россию, несмотря на ранее высказанную уверенность в возможности Киева отвоевать утраченные территории.
- После разговора с Путиным президент США начал смягчать тон в отношении России и откладывать рассмотрение новых санкций, что вызвало тревогу в Украине и Европе.
Дональд Трамп, который постоянно говорил о том, что Украина не способна победить большую и мощнее себя Россию, в сентябре удивил заявлением. Тогда американский лидер указал на слабость оккупационной армии и выразил уверенность, что Киев способен отвоевать все утраченные территории.
Однако уже в следующем месяце – после разговора с Путиным 16 октября и встречи с Зеленским 17 октября – президент США снова изменил свою риторику, передает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.
Какую позицию по Украине занял Трамп?
Дональд Трамп снова поставил под сомнение способность Украины победить российские войска, заявив: "Я не думаю, что они (украинцы – 24 Канал) победят". Президент добавил, что возможность успеха Украины на фронте сохраняется, потому что "на войне может произойти все, что угодно".
Обратите внимание! Владимир Зеленский заявил, что в США царят два противоположных настроения. Одни считают, что Россия – выиграет, а другие – что проиграет. Среди тех, кто убеждает американцев в непобедимости россиян – Виктор Орбан. Именно поэтому президент Украины против проведения саммита Трампа и Путина в Будапеште.
После телефонного разговора с Путиным Трамп начал смягчать тон в отношении России, призывая обе стороны заключить соглашение и остановить боевые действия "прямо сейчас на линии фронта".
Американский лидер также начал уклоняться от конкретных решений относительно военной помощи Украине и введения новых санкций против России.
Так, сенатор Джон Тун сообщил журналистам 20 октября, что Сенат отложит рассмотрение нового пакета санкций против России, пока не состоится встреча Трампа с Путиным.
Еще на прошлой неделе, до телефонного разговора Трампа с Путиным, Тун заявлял, что голосование планировалось в течение ближайших 30 дней.
Что этому предшествовало?
- Саммит на Аляске 15 августа не оправдал ожиданий Дональда Трампа. Владимир Путин отказался идти на уступки.
- Через некоторое время после этой встречи президент США начал делать жесткие заявления в отношении России и ее правителя. Он указывал на большие экономические проблемы страны-агрессора, угрожал санкциями и передачей Украине "Томагавков".
- Собственно за "Томагавками" приехал Владимир Зеленский в Белый дом 17 октября. Однако эта встреча пошла не так, как хотелось украинскому лидеру.
- Накануне Владимир Путин позвонил Дональду Трампу, после чего позиция последнего изменилась – и на этот раз не в пользу Украины.
- Президент США отказал Зеленскому в передаче дальнобойных ракет. И, по сообщениям СМИ, заставлял отдать Донбасс для прекращения огня. В конце концов, американский лидер таки поддержал идею замораживания боевых действий на линии фронта.
- Во время звонка Трамп и Путин договорились встретиться в Будапеште. Такое решение вызвало тревогу в Киеве и Европе. Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил: "Присутствие Владимира Путина на территории Европейского Союза может иметь смысл только тогда, если оно приведет к немедленному прекращению огня без каких-либо условий".
- Европейцы боятся, что Трамп будет действовать единолично, проводя переговоры с Путиным вопреки советам союзников – еще и на территории ЕС.