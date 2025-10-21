Дональд Трамп, который постоянно говорил о том, что Украина не способна победить большую и мощнее себя Россию, в сентябре удивил заявлением. Тогда американский лидер указал на слабость оккупационной армии и выразил уверенность, что Киев способен отвоевать все утраченные территории.

Однако уже в следующем месяце – после разговора с Путиным 16 октября и встречи с Зеленским 17 октября – президент США снова изменил свою риторику, передает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

Смотрите также Путин отказал Трампу в прекращении огня: ISW раскрыл план россиян

Какую позицию по Украине занял Трамп?

Дональд Трамп снова поставил под сомнение способность Украины победить российские войска, заявив: "Я не думаю, что они (украинцы – 24 Канал) победят". Президент добавил, что возможность успеха Украины на фронте сохраняется, потому что "на войне может произойти все, что угодно".

Обратите внимание! Владимир Зеленский заявил, что в США царят два противоположных настроения. Одни считают, что Россия – выиграет, а другие – что проиграет. Среди тех, кто убеждает американцев в непобедимости россиян – Виктор Орбан. Именно поэтому президент Украины против проведения саммита Трампа и Путина в Будапеште.

После телефонного разговора с Путиным Трамп начал смягчать тон в отношении России, призывая обе стороны заключить соглашение и остановить боевые действия "прямо сейчас на линии фронта".

Американский лидер также начал уклоняться от конкретных решений относительно военной помощи Украине и введения новых санкций против России.

Так, сенатор Джон Тун сообщил журналистам 20 октября, что Сенат отложит рассмотрение нового пакета санкций против России, пока не состоится встреча Трампа с Путиным.

Еще на прошлой неделе, до телефонного разговора Трампа с Путиным, Тун заявлял, что голосование планировалось в течение ближайших 30 дней.

Что этому предшествовало?