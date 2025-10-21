Укр Рус
Геополитика Европа Трамп снова не верит, что Украина может победить Россию, – Bloomberg
21 октября, 10:58
3

Трамп снова не верит, что Украина может победить Россию, – Bloomberg

Анастасия Колесникова
Основні тези
  • Дональд Трамп снова поставил под сомнение способность Украины победить Россию, несмотря на ранее высказанную уверенность в возможности Киева отвоевать утраченные территории.
  • После разговора с Путиным президент США начал смягчать тон в отношении России и откладывать рассмотрение новых санкций, что вызвало тревогу в Украине и Европе.

Дональд Трамп, который постоянно говорил о том, что Украина не способна победить большую и мощнее себя Россию, в сентябре удивил заявлением. Тогда американский лидер указал на слабость оккупационной армии и выразил уверенность, что Киев способен отвоевать все утраченные территории.

Однако уже в следующем месяце – после разговора с Путиным 16 октября и встречи с Зеленским 17 октября – президент США снова изменил свою риторику, передает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

Смотрите также Путин отказал Трампу в прекращении огня: ISW раскрыл план россиян

Какую позицию по Украине занял Трамп?

Дональд Трамп снова поставил под сомнение способность Украины победить российские войска, заявив: "Я не думаю, что они (украинцы – 24 Канал) победят". Президент добавил, что возможность успеха Украины на фронте сохраняется, потому что "на войне может произойти все, что угодно".

Обратите внимание! Владимир Зеленский заявил, что в США царят два противоположных настроения. Одни считают, что Россия – выиграет, а другие – что проиграет. Среди тех, кто убеждает американцев в непобедимости россиян – Виктор Орбан. Именно поэтому президент Украины против проведения саммита Трампа и Путина в Будапеште.

После телефонного разговора с Путиным Трамп начал смягчать тон в отношении России, призывая обе стороны заключить соглашение и остановить боевые действия "прямо сейчас на линии фронта".

Американский лидер также начал уклоняться от конкретных решений относительно военной помощи Украине и введения новых санкций против России.

Так, сенатор Джон Тун сообщил журналистам 20 октября, что Сенат отложит рассмотрение нового пакета санкций против России, пока не состоится встреча Трампа с Путиным.

Еще на прошлой неделе, до телефонного разговора Трампа с Путиным, Тун заявлял, что голосование планировалось в течение ближайших 30 дней.

Что этому предшествовало?

  • Саммит на Аляске 15 августа не оправдал ожиданий Дональда Трампа. Владимир Путин отказался идти на уступки.
  • Через некоторое время после этой встречи президент США начал делать жесткие заявления в отношении России и ее правителя. Он указывал на большие экономические проблемы страны-агрессора, угрожал санкциями и передачей Украине "Томагавков".
  • Собственно за "Томагавками" приехал Владимир Зеленский в Белый дом 17 октября. Однако эта встреча пошла не так, как хотелось украинскому лидеру.
  • Накануне Владимир Путин позвонил Дональду Трампу, после чего позиция последнего изменилась – и на этот раз не в пользу Украины.
  • Президент США отказал Зеленскому в передаче дальнобойных ракет. И, по сообщениям СМИ, заставлял отдать Донбасс для прекращения огня. В конце концов, американский лидер таки поддержал идею замораживания боевых действий на линии фронта.
  • Во время звонка Трамп и Путин договорились встретиться в Будапеште. Такое решение вызвало тревогу в Киеве и Европе. Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил: "Присутствие Владимира Путина на территории Европейского Союза может иметь смысл только тогда, если оно приведет к немедленному прекращению огня без каких-либо условий".
  • Европейцы боятся, что Трамп будет действовать единолично, проводя переговоры с Путиным вопреки советам союзников – еще и на территории ЕС.