Дональд Трамп, який постійно говорив про те, що Україна не здатна перемогти більшу і потужнішу за себе Росію, у вересні здивував заявою. Тоді американський лідер вказав на слабкість окупаційної армії та висловив впевненість, що Київ здатен відвоювати усі втрачені території.

Однак вже наступного місяця – після розмови із Путіним 16 жовтня і зустрічі із Зеленським 17 жовтня – президент США знову змінив свою риторику, передає 24 Канал із посиланням на Bloomberg.

Яку позицію щодо України зайняв Трамп?

Дональд Трамп знову поставив під сумнів здатність України перемогти російські війська, заявивши: "Я не думаю, що вони (українці – 24 Канал) переможуть". Президент додав, що можливість успіху України на фронті зберігається, бо "на війні може статися все, що завгодно".

Зверніть увагу! Володимир Зеленський заявив, що у США панують два протилежні настрої. Одні вважають, що Росія – виграє, а інші – що програє. Серед тих, хто переконує американців у непереможності росіян – Віктор Орбан. Саме тому президент України проти проведення саміту Трампа і Путіна в Будапешті.

Після телефонної розмови з Путіним Трамп почав пом'якшувати тон щодо Росії, закликаючи обидві сторони укласти угоду та зупинити бойові дії "прямо зараз на лінії фронту".

Американський лідер також почав ухилятися від конкретних рішень щодо військової допомоги Україні та запровадження нових санкцій проти Росії.

Так, сенатор Джон Тун повідомив журналістам 20 жовтня, що Сенат відкладе розгляд нового пакета санкцій проти Росії, поки не відбудеться зустріч Трампа з Путіним.

Ще минулого тижня, до телефонної розмови Трампа з Путіним, Тун заявляв, що голосування планувалося протягом найближчих 30 днів.

Що цьому передувало?