У Трампа составили список "хороших и плохих" членов НАТО, последних накажут, – Politico

Администрация Дональда Трампа сформировала неофициальный "рейтинг" стран НАТО, оценивая их поддержку во время операции против Ирана. В Белом доме фактически поделили союзников на тех, кто "выполняет свою роль", и тех, кто, по мнению Вашингтона, уклоняется от обязательств.

Об этом сообщает Politico.

Как Трамп делит НАТО на "хороших и плохих"?

Эту идею прорабатывали накануне визита генсека НАТО Марка Рютте в США. План предусматривает анализ вклада каждого государства-члена и распределение их по уровням лояльности и участия.

Как отмечают дипломаты, подход напоминает своеобразный список "непослушных и образцовых" партнеров. Еще ранее глава Пентагона Пит Хегсет намекал, что союзники, которые активно поддерживают США, могут рассчитывать на преференции, тогда как пассивные – на последствия.

Среди тех, кто получил положительную оценку, называют Польшу, Румынию, страны Балтии и частично Германию. В частности, Румыния предоставила свою авиабазу для операций, а Польша финансирует значительную часть расходов на пребывание на своей территории 10 000 американских военных. Также отмечают вклад Болгарии в логистику.

Зато Испания, Франция и Великобритания, по данным СМИ, не поддержали или затянули выполнение запросов США во время иранской кампании.

Конкретных решений по "наказанию" пока не принято, но рассматриваются различные варианты – от передислокации американских войск до сокращения военного сотрудничества или ограничения поставок вооружений.

В Белом доме уже дали понять, что позицию союзников запомнят. По словам представительницы администрации Анны Келли, Вашингтон учтет поведение партнеров во время операции "Эпическая ярость".

