Трамп удалил свое сообщение о разговоре с Путиным и запостил новое: что-то изменилось

В среду, 4 июня, Дональд Трамп провел телефонный разговор с Владимиром Путиным. Однако позже американский президент удалил свое сообщение об этом.

А потом – снова опубликовал без изменений. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на соцсеть Truth Social.

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Что известно о телефонном разговоре

Телефонный разговор президентов длился около 1 часа и 15 минут. Они обсудили недавнюю атаку Украины на военные аэродромы России, а также другие удары с обеих сторон.

Кроме того, Трамп и Путин пообщались о вопросах ядерной программы Ирана. Диктатор предложил свое участие в переговорах с Тегераном.

Трамп "перезалил" пост о разговоре с Путиным / Скриншоты

Это был хороший разговор, но не тот, который приведет к немедленному миру. Президент Путин решительно заявил, что ему придется отреагировать на недавнее нападение на аэродромы,

– заявил американский президент.

Напомним, лидер США также убеждает – Путин решительно заявил, что должен отреагировать на украинскую спецоперацию "Паутина".