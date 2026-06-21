"Ударим сильнее": Трамп вновь угрожает Ирану атаками из-за "прокси" в Ливане

Война между Ираном и США набирает обороты ещё и из-за так называемых прокси-сил в Ливане, которые, по словам Дональда Трампа, создают проблемы. В связи с этим американский лидер угрожает Ирану новыми ударами.

Соответствующее заявление он сделал в своей социальной сети Truth Social.

Актуально Ситуация в Ливане и ядерное оружие: в Швейцарии начались переговоры между США и Ираном

Что известно о новых угрозах Ирану со стороны Трампа?

Глава Белого дома подчеркнул, что Иран должен немедленно прекратить деятельность своих хорошо оплачиваемых прокси-сил в Ливане.

Если же этого не произойдет, США нанесут новые, "значительно более мощные удары по Ирану — подобные тем, что были на прошлой неделе, но еще более жесткие".

Справка. Самым мощным прокси Ирана в Ливане считается шиитская военизированно-политическая группировка "Хезболла". Оно фактически действует как параллельная государственная структура, обладая собственным политическим влиянием, значительными военными силами и арсеналом. По разным оценкам, организация получает от Тегерана существенную финансовую поддержку, вооружение и стратегические указания.

Отметим, что 21 июня в Швейцарии начались переговоры между делегациями США и Ирана при участии посредников. Обсуждаются ситуация в Ливане, иранская ядерная программа и замороженные активы.

Какова ситуация вокруг Ормузского пролива?

Иран заявил о готовности держать Ормузский пролив закрытым до тех пор, пока не будет обеспечено соблюдение режима прекращения огня в Ливане. Также Тегеран требует ослабления ограничений и введения специальных разрешений, которые позволили бы возобновить полноценный экспорт иранской нефти на мировые рынки.

Стоит отметить, что Ормузский пролив имеет критическое значение для глобальной энергетики, ведь через него проходит значительная часть экспорта нефти и газа из стран Персидского залива. Она соединяет Персидский залив с Оманским заливом и далее с Индийским океаном.

Любые ограничения движения судов в этом районе обычно вызывают резкую реакцию на мировых рынках, поскольку могут привести к перебоям в поставках энергоносителей, росту цен на нефть и усилению инфляционных рисков в различных странах.