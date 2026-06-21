Відповідну заяву він зробив у своїй соцмережі Truth Social.

Актуально Ситуація в Лівані та ядерна зброя: у Швейцарії стартували переговори США та Ірану

Що відомо про нові погрози Ірану з боку Трампа?

Очільник Білого дому наголосив, що Іран має негайно припинити діяльність своїх добре оплачуваних проксі-сил у Лівані.

Якщо ж цього не станеться, США завдадуть нових, "значно потужніших ударів по Ірану – подібно до тих, що були минулого тижня, але ще жорсткіших".

Довідка. Найпотужнішим проксі Ірану в Лівані вважається шиїтське збройно-політичне угруповання "Хезболла". Воно фактично діє як паралельна структура держави, маючи власний політичний вплив, значні військові сили та арсенал. За різними оцінками, організація отримує від Тегерана суттєву фінансову підтримку, озброєння та стратегічні вказівки.

Зазначимо, що у Швейцарії 21 червня стартували переговори між делегаціями США та Ірану за участі посередників. Обговорюють ситуацію в Лівані, іранську ядерну програму та заморожені активи.

Яка ситуація навколо Ормузької протоки?

Іран заявив про готовність залишати Ормузьку протоку закритою, доки не буде забезпечене дотримання режиму припинення вогню в Лівані. Також Тегеран вимагає послаблення обмежень і спеціальних дозволів, які уможливили б відновлення повноцінного експорту іранської нафти на світові ринки.

Варто зауважити, що Ормузька протока має критичне значення для глобальної енергетики, адже через неї проходить значна частина експорту нафти та газу з країн Перської затоки. Вона з'єднує Перську затоку з Оманською затокою та далі з Індійським океаном.

Будь-які обмеження руху суден у цьому районі зазвичай викликають різку реакцію на світових ринках, оскільки можуть спричинити перебої в постачанні енергоносіїв, підвищення цін на нафту та посилення інфляційних ризиків у різних країнах.