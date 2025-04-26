Трамп в Риме встретится с Зеленским и Мелони, - La Repubblica

В субботу, 26 апреля, состоятся похороны Папы Римского Франциска. Незадолго до церемонии Дональд Трамп встретится с Зеленским и Мелони.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на La Repubblica.

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Что известно о встрече Трампа с Зеленским и лидерами в Риме

Так, во время своего визита Дональд Трамп планировал провести встречи с премьер-министром Италии Джорджией Мелони, президентом Украины Владимиром Зеленским, а также с британским премьером Киром Стармером.

La Repubblica отмечает, что встреча с Зеленским должна была бы начаться в 8:00 по местному времени (9:00 по Киеву), незадолго до того, как Трамп с женой отправились на площадь Святого Петра на церемонию погребения.

Пресс-секретарь президента Сергей Никифоров около 11:00 (по Киеву) подтвердил, что Зеленский проводит встречу с Трампом. Через несколько минут после сообщения оба лидера прибыли на церемонию погребения Папы Римского Франциска.

Трамп и Зеленский договорились провести дальнейшие переговоры после службы, сообщает Sky News. Предварительно, что американский президент планирует вернуться в США до обеда.

Заметим, Владимир Зеленский прибыл в Италию утром 26 апреля. Визит президента был под вопросом из-за ряда важных военных заседаний в Украине, в частности по контрактам на ПВО.