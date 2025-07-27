Трамп встретился с фон дер Ляйен в Шотландии: что обсудили политики

27 июля Дональд Трамп встретился с Урсулой фон дер Ляйен. Их разговор касался тарифов для ЕС.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN.

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О чем говорили Трамп и дер Ляйен?

Интересно, что Ляйен в начале встречи польстила Трампу, мол, он "известен как жесткий переговорщик и мастер заключать сделки". Но американский президент неуступчив: он, по-прежнему, оценил шансы на заключение сделки как 50/50.

Репортеры спросили Трампа, "можно ли сделать что-то лучше, чем 15-процентная тарифная ставка для ЕС".

Президент США ответил так:

Лучше – то есть ниже? Нет.

Соглашение между США и ЕС следует заключить до 1 августа, ведь потом будут 30-процентные тарифы на европейский импорт.

Впрочем, Financial Times писали, что страны могут остановиться на 15% тарифов, как сейчас, – фактически закрепить статус-кво.

США взимают дополнительные 10-процентные тарифы на экспорт из ЕС с апреля, пока продолжаются переговоры между Вашингтоном и Брюсселем. Это добавлено к уже имеющимся пошлинам, которые в среднем составляли 4,8%,

– привели данные в СМИ.

Источники Financial Times сообщили, что в этом случае пошлины на автомобили, которые сейчас составляют 27,5%, снизятся до 15%.

Интересно! Во время пресс-конференции Трамп раскритиковал "ветряки" в Европе, то есть ветровые электростанции. Он назвал ВЭС позором.

Торговое соглашение между США и ЕС заключили

Урсула фон дер Ляйен заявила, что это принесет стабильность. А Трамп сказал: ЕС согласится купить энергоносителей у США на сумму 750 миллиардов долларов, сделает 600 миллиардов долларов инвестиций в США и купит энергоносителей у США на сумму 150 миллиардов долларов.