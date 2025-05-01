Трамп оскорбил и выгнал журналиста, который спросил его о самолете от Катара
- Трамп выгнал журналиста, который спросил о самолете, который Катар подарил президенту США.
- Инцидент произошел во время встречи Трампа с лидером ЮАР Сирилом Рамафосой в Белом доме.
Президента США возмутил вопрос журналиста о самолете, который Катар передал ему в подарок. Он выгнал журналиста и даже не дал ему договорить.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на трансляцию встречи Дональда Трампа с лидером ЮАР Сирилом Рамафосой в Белом доме.
Смотрите также "Воздушный дворец" в небе: что за самолет Катар хочет подарить Трампу
Как отреагировал Трамп на вопрос о самолете от Катара
В своем вопросе президенту США журналист вспомнил самолет Boeing 747-8 – "воздушный дворец" в небе, который Катар подарил Трампу. Американскому лидеру этот вопрос, очевидно, не понравился.
О чем вы говорите? Вы должны выйти отсюда. При чем тут самолет? Вы – ужасный репортер. Вы не готовы быть репортером,
– отреагировал Дональд Трамп.
Инцидент произошел во время визита лидера ЮАР в Белый дом: смотрите видео
Напомним, что Соединенные Штаты официально приняли самолет от Катара, который Трамп сможет использовать после модернизации. Для этого может понадобиться полный разбор, чтобы установить необходимое оборудование – и в результате стоимость таких изменений превысит стоимость самого самолета.
Boeing 747-8 – это самая длинная модель легендарной линейки "джамбо джетов" от Boeing. Он способен пролететь почти 15 тысяч километров без дозаправки, развивая крейсерскую скорость около 917 км/ч. Его длина достигает более 76 метров, а вместимость - до 467 пассажиров.