Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на трансляцию встречи Дональда Трампа с лидером ЮАР Сирилом Рамафосой в Белом доме.

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Как отреагировал Трамп на вопрос о самолете от Катара

В своем вопросе президенту США журналист вспомнил самолет Boeing 747-8 – "воздушный дворец" в небе, который Катар подарил Трампу. Американскому лидеру этот вопрос, очевидно, не понравился.

О чем вы говорите? Вы должны выйти отсюда. При чем тут самолет? Вы – ужасный репортер. Вы не готовы быть репортером,

– отреагировал Дональд Трамп.

Инцидент произошел во время визита лидера ЮАР в Белый дом: смотрите видео

Напомним, что Соединенные Штаты официально приняли самолет от Катара, который Трамп сможет использовать после модернизации. Для этого может понадобиться полный разбор, чтобы установить необходимое оборудование – и в результате стоимость таких изменений превысит стоимость самого самолета.

Boeing 747-8 – это самая длинная модель легендарной линейки "джамбо джетов" от Boeing. Он способен пролететь почти 15 тысяч километров без дозаправки, развивая крейсерскую скорость около 917 км/ч. Его длина достигает более 76 метров, а вместимость - до 467 пассажиров.