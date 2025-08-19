Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия "не очень хорошо" воспринимает намерения Украины вернуть себе временно оккупированный Крым. Он в очередной раз обвинил в российском вторжении на полуостров своего предшественника Барака Обаму.

Кроме этого, американский лидер назвал вступление Украины в НАТО невозможным. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на его заявление Fox News.

Смотрите также Трамп призвал Путина быть реалистом и встретиться с Зеленским, – Axios

Что сказал Трамп о Крыме и вступлении Украины в НАТО?

По словам Трампа, именно 44-й президент США Барак Обама без единого выстрела якобы отдал Крым России.

И там так красиво, а Обама его отдал, никто об этом не говорит. Россия просто забрала его, как конфету у ребенка. Это вина Обамы,

– заявил президент США.

Он добавил, что украинцы с оккупацией Крыма "потеряли свое сердце". Трамп считает, что именно тогда "все на самом деле началось", имея в виду враждебность между Россией и Украиной.

Американский лидер говорит, что россияне захватили ценный кусок, окруженный морем со всех сторон, лишь узенькую полосочку земли к материку. А также утверждает, что оккупанты после 2014-го якобы "развивали" Крым и потратили на это много денег.

По мнению Трампа, это одна из причин, почему Россия не отдаст полуостров Украине. Кроме этого, американский лидер отметил, что там долгое время была и остается российская база подводных лодок.

Он вспомнил также желание Украины быть членом НАТО и сказал, что "и то, и другое невозможно". Кроме этого, президент США считает, что Россия якобы "была права", предупреждая, что "не хочет врага на своей границе".

И все же (Украина – 24 Канал) вместе с США попросила – возьмите нас в НАТО. И все знали, что это просто невозможно, они бы никогда не согласились. Они не должны были бы просить, потому что это было очень обидно,

– заявил Трамп.

Что сказал Трамп о войне в Украине?