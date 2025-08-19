Россия "забрала Крым, как конфету у ребенка" и не отдаст его Украине, – Трамп
- Трамп обвинил Обаму в том, что Крым был отдан России без единого выстрела, сравнивая это с тем, как у ребенка отбирают конфету.
- Трамп считает, что вступление Украины в НАТО невозможно и отметил, что Россия не отдаст Крым из-за вложенных в него ресурсов и стратегической важности.
- Президент США также заявил, что Россия предупреждала о нежелании иметь "врага" на своей границе, а стремление Украины в НАТО он считает оскорбительным.
Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия "не очень хорошо" воспринимает намерения Украины вернуть себе временно оккупированный Крым. Он в очередной раз обвинил в российском вторжении на полуостров своего предшественника Барака Обаму.
Кроме этого, американский лидер назвал вступление Украины в НАТО невозможным. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на его заявление Fox News.
Что сказал Трамп о Крыме и вступлении Украины в НАТО?
По словам Трампа, именно 44-й президент США Барак Обама без единого выстрела якобы отдал Крым России.
И там так красиво, а Обама его отдал, никто об этом не говорит. Россия просто забрала его, как конфету у ребенка. Это вина Обамы,
– заявил президент США.
Он добавил, что украинцы с оккупацией Крыма "потеряли свое сердце". Трамп считает, что именно тогда "все на самом деле началось", имея в виду враждебность между Россией и Украиной.
Американский лидер говорит, что россияне захватили ценный кусок, окруженный морем со всех сторон, лишь узенькую полосочку земли к материку. А также утверждает, что оккупанты после 2014-го якобы "развивали" Крым и потратили на это много денег.
По мнению Трампа, это одна из причин, почему Россия не отдаст полуостров Украине. Кроме этого, американский лидер отметил, что там долгое время была и остается российская база подводных лодок.
Он вспомнил также желание Украины быть членом НАТО и сказал, что "и то, и другое невозможно". Кроме этого, президент США считает, что Россия якобы "была права", предупреждая, что "не хочет врага на своей границе".
И все же (Украина – 24 Канал) вместе с США попросила – возьмите нас в НАТО. И все знали, что это просто невозможно, они бы никогда не согласились. Они не должны были бы просить, потому что это было очень обидно,
– заявил Трамп.
Что сказал Трамп о войне в Украине?
- Дональд Трамп назвал Россию мощной военной державой и предупредил об опасности войны с ней из-за ее размера. Комментарии американского лидера вызвали обсуждение в США и за рубежом, ведь они акцентируют на геополитической значимости Москвы.
- В то же время Трамп заявил, что надеется на готовность Владимира Путина завершить войну в Украине и пригрозил, что диктатор столкнется с жесткой ситуацией, если не пойдет на уступки.
- Кроме этого, президент США назвал Украину буфером между Россией и Европой и заявил, что все якобы было хорошо, пока Джо Байден не вмешался.