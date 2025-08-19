Президент США Дональд Трамп заявив, що Росія "не дуже добре" сприймає наміри України повернути собі тимчасово окупований Крим. Він вкотре звинуватив у російському вторгненні на півострів свого попередника Барака Обаму.

Окрім цього, американський лідер назвав вступ України до НАТО неможливим. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на його заяву Fox News.

Дивіться також Трамп закликав Путіна бути реалістом і зустрітися з Зеленським, – Axios

Що сказав Трамп про Крим та вступ України в НАТО?

За словами Трампа, саме 44-й президент США Барак Обама без жодного пострілу нібито віддав Крим Росії.

І там так красиво, а Обама його віддав, ніхто про це не каже. Росія просто забрала його, як цукерку в дитини. Це провина Обами,

– заявив президент США.

Він додав, що українці з окупацією Криму "втратили своє серце". Трамп вважає, що саме тоді "все насправді почалося", маючи на увазі ворожість між Росією та Україною.

Американський лідер каже, що росіяни захопили найцінніший шматок, оточений морем з усіх боків, лише вузеньку смужечку землі до материка. А також стверджує, що окупанти після 2014-го нібито "розбудовували" Крим і витратили на це багато грошей.

На думку Трампа, це одна з причин, чому Росія не віддасть півострів Україні. Окрім цього, американський лідер зазначив, що там тривалий час була і залишається російська база підводних човнів.

Він згадав також бажання України бути членом НАТО і сказав, що "і те, й інше неможливо". Окрім цього, президент США вважає, що Росія нібито "мала рацію", попереджаючи, що "не хоче ворога на своєму кордоні".

І все ж (Україна – 24 Канал) разом з США попросила – візьміть нас у НАТО. І всі знали, що це просто неможливо, вони б ніколи не погодились. Вони не мали б просити, бо це було дуже образливо,

– заявив Трамп.

Що сказав Трамп про війну в Україні?