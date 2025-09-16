"Зеленский и Путин ненавидят друг друга": Трамп сказал, как это повлияет на переговоры
- Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский и Владимир Путин ненавидят друг друга.
- Трамп считает, что ему придется участвовать в мирном урегулировании войны в Украине.
Президент США Дональд Трамп высказался относительно войны России против Украины. Он считает, что Владимир Зеленский и Владимир Путин ненавидят друг друга.
В связи с этим американский лидер заявил, что ему придется принять участие в переговорах. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Clash Report.
Что сказал Трамп о мирных переговорах?
По мнению президента США, он будет вынужден принять участие в мирном урегулировании войны в Украине.
Зеленский и Путин ненавидят друг друга. Похоже, мне придется сидеть с ними в одной комнате, потому что они не могут сидеть вместе в одной комнате,
– заявил Трамп.
Заявления Трампа относительно войны в Украине: коротко о главном
Ранее американский лидер заявил, что ненависть между Зеленским и Путиным является непостижимой. Он отметил, что "люди верят, что они будут разговаривать", а он не уверен в этом.
Кроме этого, глава Белого дома сказал, что санкции, которые европейские страны вводят против России, не являются достаточно жесткими. Он отметил, что готов вводить торгово-экономические ограничения, но европейские партнеры должны также усилить свои санкции.
Впоследствии, 16 сентября, в СМИ опубликовали очередное заявление президента США, в котором Трамп сообщил, что Владимиру Зеленскому придется заключить соглашение. Однако деталей о содержании заявления пока нет.