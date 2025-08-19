Президент США сделал ряд новых заявлений по урегулированию войны в Украине. 18 августа Дональд Трамп принимал в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров Европы. Затем американский лидер провел разговор с Путиным.

Еще во время короткого брифинга перед встречей с Владимиром Зеленским Дональд Трамп заявил, что Украина никогда не будет в НАТО. Позже он подробнее объяснил свое мнение, передает 24 Канал.

Что известно о позиции Трампа по членству Украины в НАТО?

Вступление Украины в НАТО всегда было табу для россиян. То ли в виде Советского Союза, то ли в виде Российской Федерации. Это было задолго до Путина,

– заявил Дональд Трамп журналистам.

Напомним, что американский лидер также заверил, что США будут участвовать в гарантиях безопасности для Украины. Основную нагрузку, по словам Трампа, возьмут на себя европейцы.

Кстати, Владимир Зеленский рассказал, что во время саммита в Белом доме участники активно обсуждали гарантии безопасности для Украины после войны. В течение следующих 10 дней они должны быть выложены на бумаге. Президент раскрыл, как он представляет будущее соглашение о безопасности. Ее составляющими должна быть сильная украинская армия, мощное внутреннее оборонное производство, военная помощь США.