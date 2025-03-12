Трамп заявил, что обсуждал территории в рамках мирного соглашения между Украиной и Россией
- Дональд Трамп обсуждал территории с российской стороной в рамках потенциальной мирной сделки.
- Трамп отказался оценить потенциал соглашения, но выразил надежду на возможность достижения договоренности по войне в Украине.
Президент США Дональд Трамп высказался о мирном соглашении. А также заявил об обсуждении территорий с российской стороной.
В то же время американский лидер отказался оценить потенциал соглашения. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на BBC.
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Что заявил Трамп о мирном соглашении
Президент Соединенных Штатов считает, что потенциальная мирная сделка имеет смысл для России. Он также выразил надежду, что "возможно что-то удастся сделать", имея в виду войну в Украине.
Стоит отметить, что об украинских территориях высказался и госсекретарь США Марко Рубио. По его мнению, военного решения российско-украинской войны не существует. Поэтому переговоры Украины и Штатов в Саудовской Аравии включали "разговоры о территориальных уступках".
Кроме этого, по словам Рубио, на них также решали, как может выглядеть будущий переговорный процесс. Госсекретарь США добавляет, что Украина поддерживает видение Дональда Трампа об окончании войны и приняла вариант США о 30-дневном перемирии и начале переговоров с Кремлем. Теперь Вашингтон ожидает согласия российской стороны.