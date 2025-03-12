В то же время американский лидер отказался оценить потенциал соглашения. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на BBC.

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Что заявил Трамп о мирном соглашении

Президент Соединенных Штатов считает, что потенциальная мирная сделка имеет смысл для России. Он также выразил надежду, что "возможно что-то удастся сделать", имея в виду войну в Украине.

Стоит отметить, что об украинских территориях высказался и госсекретарь США Марко Рубио. По его мнению, военного решения российско-украинской войны не существует. Поэтому переговоры Украины и Штатов в Саудовской Аравии включали "разговоры о территориальных уступках".

Кроме этого, по словам Рубио, на них также решали, как может выглядеть будущий переговорный процесс. Госсекретарь США добавляет, что Украина поддерживает видение Дональда Трампа об окончании войны и приняла вариант США о 30-дневном перемирии и начале переговоров с Кремлем. Теперь Вашингтон ожидает согласия российской стороны.