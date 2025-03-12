Водночас американський лідер відмовився оцінити потенціал угоди. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на BBC.

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Що заявив Трамп про мирну угоду

Президент Сполучених Штатів вважає, що потенційна мирна угода має сенс для Росії. Він також висловив сподівання, що "можливо щось вдасться зробити", маючи на увазі війну в Україні.

Варто зазначити, що про українські території висловився і держсекретар США Марко Рубіо. На його думку, військового вирішення російсько-української війни не існує. Тож переговори України та Штатів в Саудівській Аравії включали "розмови про територіальні поступки".

Окрім цього, за словами Рубіо, на них також вирішували, як може виглядати майбутній переговорний процес. Держсекретар США додає, що Україна підтримує бачення Дональда Трампа щодо закінчення війни та прийняла варіант США про 30-денне перемир'я та початок переговорів з Кремлем. Тепер Вашингтон очікує згоди російської сторони.