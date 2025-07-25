Его слова ничего не изменят, – Трамп раскритиковал обещание Макрона признать Палестину

Дональд Трамп пренебрежительно отреагировал на заявление Эммануэля Макрона о признании Палестины, заявив, что "его слова ничего не изменят". По словам Трампа, инициатива французского лидера не окажет никакого влияния на ситуацию на Ближнем Востоке.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на заявление президента США во время общения с журналистами на территории Белого дома, рассказывает 24 Канал.

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США и Франция не сошлись по Палестине

Президент США Дональд Трамп резко отреагировал на заявление президента Франции Эммануэля Макрона о признании Палестинского государства. Американский лидер назвал французского коллегу "хорошим парнем", однако отметил, что его слова не имеют никакого веса в глобальной политике.

Во время общения с журналистами в Белом доме Трамп заявил, что Макрон является "командным игроком", но его инициатива "ничего не изменит".

Мне он нравится, но это не имеет значения",

– подчеркнул американский президент.

Ранее стало известно, что Франция планирует признать Палестинское государство уже в сентябре. Таким образом она может стать первой страной из G7, которая официально поддержит палестинскую независимость. Ожидается, что примеру Франции последуют и около 150 других стран.