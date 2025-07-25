Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на заявление президента США во время общения с журналистами на территории Белого дома, рассказывает 24 Канал.

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США и Франция не сошлись по Палестине

Президент США Дональд Трамп резко отреагировал на заявление президента Франции Эммануэля Макрона о признании Палестинского государства. Американский лидер назвал французского коллегу "хорошим парнем", однако отметил, что его слова не имеют никакого веса в глобальной политике.

Во время общения с журналистами в Белом доме Трамп заявил, что Макрон является "командным игроком", но его инициатива "ничего не изменит".

Мне он нравится, но это не имеет значения",

– подчеркнул американский президент.

Ранее стало известно, что Франция планирует признать Палестинское государство уже в сентябре. Таким образом она может стать первой страной из G7, которая официально поддержит палестинскую независимость. Ожидается, что примеру Франции последуют и около 150 других стран.