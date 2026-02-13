"Я не позволю": Трамп угрожает заблокировать открытие нового моста между США и Канадой

Президент США Дональд Трамп угрожает заблокировать открытие международного моста "Горди Гау", который должен соединить канадскую провинцию Онтарио и американский Мичиган.

Об этом говорится в публикации CBC News.

Читайте также Премьер Канады отложил поездку на Мюнхенскую конференцию по безопасности: что стало причиной

Почему Трамп критикует новый мост?

Работа над мостом "Горди Гау" через реку Детройт началась в 2018 году, открытие должно состояться в начале 2026-го.

Я не позволю открыть этот мост, пока Соединенные Штаты не получат полную компенсацию за все, что мы им дали, и – что не менее важно – пока Канада не начнет относиться к США со справедливостью и уважением, на которые мы заслуживаем,

– написал Трамп.

В своей заметке американский лидер заявил, что Канада "очень несправедливо" относилась к США в течение десятилетий. Он также пожаловался, что мост был построен "практически без американского участия", и снова раскритиковал премьер-министра Марка Карни за "желание заключить торговую сделку с Китаем".

Учитывая все, что мы им дали, мы, возможно, должны владеть по крайней мере половиной этого актива,

– добавил Дональд Трамп.

Отмечается, что стоимость строительства моста "Горди Гау" составляет 6,4 миллиарда долларов и была полностью профинансирована федеральным правительством Канады. В то же время мост находится в совместной собственности Канады и штата Мичиган.

По данным государственной корпорации, которая курирует проект, основные строительные работы уже завершены. Сейчас продолжаются финальные испытания и инспекции.

Во время первого президентского срока Дональда Трампа семья Морун, которая владеет соседним мостом Амбассадор между Детройтом и Канадой, обращалась к нему с просьбой остановить строительство. Владельцы заявляли, что появление нового моста нарушает их эксклюзивное право на взимание платы за проезд.

Какие сейчас отношения между Канадой и США?