Про це йдеться в публікації CBC News.

Чому Трамп критикує новий міст?

Робота над мостом "Горді Гау" через річку Детройт розпочалася у 2018 році, відкриття має відбутися на початку 2026-го.

Я не дозволю відкрити цей міст, доки Сполучені Штати не отримають повну компенсацію за все, що ми їм дали, і – що не менш важливо – доки Канада не почне ставитися до США зі справедливістю та повагою, на які ми заслуговуємо,

– написав Трамп.

У своєму дописі американський лідер заявив, що Канада "дуже несправедливо" ставилася до США протягом десятиліть. Він також поскаржився, що міст був збудований "практично без американської участі", та знову розкритикував прем'єр-міністра Марка Карні за "бажання укласти торговельну угоду з Китаєм".

З огляду на все, що ми їм дали, ми, можливо, повинні володіти принаймні половиною цього активу,

– додав Дональд Трамп.

Зазначається, що вартість будівництва мосту "Горді Гау" становить 6,4 мільярда доларів і була повністю профінансована федеральним урядом Канади. Водночас міст перебуває у спільній власності Канади та штату Мічиган.

За даними державної корпорації, яка курує проєкт, основні будівельні роботи вже завершено. Наразі тривають фінальні випробування та інспекції.

Під час першого президентського терміну Дональда Трампа родина Морун, яка володіє сусіднім мостом Амбассадор між Детройтом і Канадою, зверталася до нього з проханням зупинити будівництво. Власники заявляли, що поява нового мосту порушує їхнє ексклюзивне право на стягнення плати за проїзд.

Які зараз відносини між Канадою й США?