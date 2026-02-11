Об этом заявили в пресс-релизе Офиса премьер-министра Канады Марка Карни.

Почему премьер Канады отложил поездку на конференцию по безопасности в Мюнхене?

Ранее Марк Карни планировал вылететь на Мюнхенскую конференцию 11 февраля, и быть там до субботы.

Однако утром произошла стрельба в школе в городке Тамблер-Ридж в провинции Британская Колумбия. В общем погибли 10 человек и 25 ранены. Сама же нападающая совершила самоубийство.

В офисе заявили, что в связи с трагическими событиями, ранее объявленный график премьер-министра на среду, 11 февраля, был отменен. Детали будут сообщены позже.

