Об этом заявили в пресс-релизе Офиса премьер-министра Канады Марка Карни.
Читайте также Вэнс не поедет на Мюнхенскую конференцию по безопасности из-за скандала: в Spiegel назвали причину
Почему премьер Канады отложил поездку на конференцию по безопасности в Мюнхене?
Ранее Марк Карни планировал вылететь на Мюнхенскую конференцию 11 февраля, и быть там до субботы.
Однако утром произошла стрельба в школе в городке Тамблер-Ридж в провинции Британская Колумбия. В общем погибли 10 человек и 25 ранены. Сама же нападающая совершила самоубийство.
В офисе заявили, что в связи с трагическими событиями, ранее объявленный график премьер-министра на среду, 11 февраля, был отменен. Детали будут сообщены позже.
Что думает председатель конференции по безопасности о возможном перемирии России с Украиной?
- Вольфганг Ишингер, председатель Мюнхенской конференции по безопасности, в интервью Tagesspiegel предупредил, что даже возможное перемирие в Украине не сделает Европу более безопасной.
- По его мнению, Кремль сможет использовать паузу для восстановления и наращивания военной мощи, что повысит угрозу для восточного фланга НАТО. Ишингер отметил, что пока продолжаются боевые действия, российская армия несет значительные потери, а режим тишины без контроля над передвижением войск не гарантирует стабильности континента.
- Он подчеркнул: результат войны в Украине будет определять безопасность Германии и всей Европы, и Запад не должен расслабляться даже в случае договоренностей о прекращении огня.