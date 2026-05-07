Трамп выводит войска из Германии: уже две страны Европы положили на них глаз

Дональд Трамп решил вывести из Германии 5 000 американских военнослужащих. На этот военный контингент уже положили глаз.

Польша и Литва заявили, что готовы забрать американцев себе. Об этом пишет RMF24.

Что говорят в Литве и Польше о выводе войск США из Германии?

В среду, 6 мая, во время визита в Литву польский президент Кароль Навроцкий заявил, что Польша готова принять американских солдат, если Дональд Трамп решит сократить их присутствие в Германии.

У нас есть готовая для этого инфраструктура... Я буду призывать Трампа оставить этих солдат в Европе,

– добавил он.

Навроцкий отметил, что как можно большее присутствие американских войск в Европе отвечает интересам безопасности как стран Балтии, так и Центральной и Восточной Европы, "независимо от чьих-то взглядов".

Навроцкий назвал своей ответственностью ради всей Европы убедить Трампа, что войска должны остаться в Европе – в Польше, в одной из стран Балтии или другом регионе.

Президент Литвы Гитанас Науседа, наблюдая за совместными учениями литовских и польских солдат, поддержал позицию польского коллеги.

Прежде всего, мы хотим, чтобы американские солдаты оставались в Европе... Важно, чтобы Вашингтон продолжал обращать внимание на регион, поэтому союзники по НАТО должны сделать все, чтобы Соединенные Штаты не отвернулись от Европы,

– сказал он.

Президент Литвы заверил, что его страна готова принять "больше союзных войск" и ожидает 5000 военнослужащих до конца 2027 года.

Сейчас на литовской территории есть более 1000 американских солдат.

Вице-премьер-министр и министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш во время открытия 8-го мероприятия Defence24 Days 6 мая заявил, что без присутствия американских войск нет безопасной Европы. Он отметил, что увеличение присутствия американских войск является стратегической целью.

Что еще известно о выводе войск из Германии?

Сейчас в Германии размещено до 37 000 американских военнослужащих. Это наибольшее количество по всей территории Европы. Оно значительно возросло после того, как Россия напала на Украину в 2022 году.

Сам Трамп давно хотел сократить присутствие американских солдат в Германии примерно на 12 000 человек. Но это было в конце своего его срока, поэтому план не был выполнен.

На этот раз, как писали СМИ, Трамп угрожал сокращением войск после спора с канцлером Германии Фридрихом Мерцом. У них возникли разногласия относительно войны в Иране.

Трамп заявил Мерцу, что тот должен заняться войной в Украине, а не Ираном. Стоит отметить, что в апреле канцлер допустил потерю территорий Украины для мирного соглашения с Россией. Политолог Владимир Фесенко объяснил 24 Каналу, что речь могла идти о фактическом отказе от территорий, а не юридическом. То есть все укладывается в план Украины прекратить войну на нынешней линии разграничения.

Сам Мерц заявил в телевизионном интервью в воскресенье, 3 мая, что несмотря на разногласия во мнениях относительно войны с Ираном США остаются важнейшим партнером Германии в НАТО. Он отметил, что сокращение американских войск в Германии уже давно обсуждается и не связано с его спором с президентом Трампом.

А министр обороны Германии Борис Писториус на планы Трампа отметил, что этот шаг был ожидаемым.