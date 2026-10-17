Трамп официально отказался вводить санкции против России, предусмотренные законом Грэма

Президент США Дональд Трамп в ночь на 17 октября по киевскому времени подписал указ, которым заблокировал санкции против России, предусмотренные законом Линдси Грэма. Решение принято на фоне глобального топливного кризиса.

Об этом говорится в официальном сообщении Белого дома. 24 Канал пишет, что нам известно на данный момент.

Трамп отказался вводить санкции против России по закону Грэма: что произошло?

Как следует из официального документа, Дональд Трамп воспользовался разделом 115 закона Грэма (Lindsey O. Graham Sanctioning Russia and Iran Act of 2026), который позволяет президенту временно приостанавливать действие ограничений по соображениям национальной безопасности. Согласно указу президента США, применение любых пошлин в отношении российских товаров или санкций приостанавливается.

...Я этим отказываюсь от применения таких санкций, ограничений и обязательств. Я представил в Конгресс справку о том, что такой отказ на данный момент соответствует национальным интересам США,

– говорится в документе.

В то же время основные требования закона формально остаются в силе. Но их фактическое исполнение приостановлено до отдельного распоряжения.

Почему Трамп пошел на этот шаг?

Решение о блокировании санкционного механизма напрямую связано с "дизельным соглашением", которое Дональд Трамп заключил с Владимиром Путиным 9 октября 2026 года. Из-за войны с Ираном и фактической блокировки Ормузского пролива средняя цена дизельного топлива в США достигла 6,18 доллара за галлон.

Это вынудило американскую администрацию искать быстрые пути преодоления дефицита перед промежуточными выборами. По условиям соглашения Россия обязалась немедленно поставить более 300 тысяч тонн дизельного топлива на мировые рынки, и 13 октября первый танкер уже отплыл из российского порта Приморск.

Сразу после этого Министерство финансов США выдало генеральную лицензию, которая исключила российское топливо из-под санкций до апреля 2027 года. Действия президента США уже вызвали резкую двухпартийную критику в Конгрессе.