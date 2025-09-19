Президент США Дональд Трамп этим летом заблокировал военную помощь Тайваню на более 400 миллионов долларов. Такое решение связано с попытками политика достичь торгового соглашения и договориться о саммите с лидером КНР Си Цзиньпином.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Washington Post.

Как Трамп изменил политику в отношении Тайваня?

По словам источников издания, решение Трампа, которое еще может быть пересмотрено, означает резкий разворот в политике США в отношении Тайваня, который Китай считает своей территорией. Двое собеседников WP уточнили, что пакет помощи стоимостью более 400 миллионов долларов должен был быть "более смертоносным", чем предыдущие, в частности содержать боеприпасы и беспилотники.

Представитель Белого дома в заявлении подчеркнул, что окончательное решение по пакету помощи еще не принято.

Стоит отметить, что американские военные уже давно поддерживают оборону Тайваня, тогда как армия Китая быстро наращивает силы и проводит все более масштабные учения вблизи острова.

По данным американских военных и разведки, Си поставил задачу армии быть готовой захватить Тайвань до 2027 года, хотя этот срок не считают крайним сроком вторжения.

Сейчас было бы совершенно неправильно для США убрать ногу с педали газа,

– заявил Дэн Блюменталь, бывший чиновник Пентагона, который сейчас работает в Американском институте предпринимательства.

Администрация Трампа в целом смягчила конкуренцию с Китаем, пытаясь достичь масштабной торговой сделки с Пекином: ослабила экспортный контроль на высокотехнологичные полупроводники и отказалась выполнять запрет Конгресса по TikTok.

Некоторые уступки обеспокоили членов первой администрации Трампа и республиканских конгрессменов, которые также выражали сомнения относительно недостаточной поддержки обороны Тайваня.

Сейчас самый быстрый способ укрепить оборону Тайваня – это прямые поставки американского оружия через механизм Presidential Drawdown Authority (PDA). Администрация Байдена трижды применяла этот инструмент в отношении Тайваня, в общем передав помощи на общую сумму более 2 миллиардов долларов.

Трамп же не поддерживает предоставление оружия бесплатно и продвигает транзакционный подход во внешней политике. Это можно увидеть и на примере Украины: вместо продолжения бесплатной помощи он настаивал на схеме, по которой европейские страны покупают американское оружие и передают его Киеву.

Справка. Ежегодно Конгресс выделяет администрации 1 миллиард долларов на военную помощь Тайваню, и эта сумма возобновляется в начале нового финансового года в сентябре. Перед уходом с должности команда Байдена успела одобрить пакет на 571 миллион долларов.

Сейчас администрация Трампа считает, что Тайвань с его мощной экономикой должен покупать собственное оружие, как это делают страны Европы. Такого же мнения придерживаются и некоторые демократы в Конгрессе.

