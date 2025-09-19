Президент США Дональд Трамп цього літа заблокував військову допомогу Тайваню на понад 400 мільйонів доларів. Таке рішення пов'язане зі спробами політика досягти торговельної угоди та домовитися про саміт із лідером КНР Сі Цзіньпіном.

Як Трамп змінив політику щодо Тайваню?

За словами джерел видання, рішення Трампа, яке ще може бути переглянуте, означає різкий розворот у політиці США щодо Тайваню, який Китай вважає своєю територією. Двоє співрозмовників WP уточнили, що пакет допомоги вартістю понад 400 мільйонів доларів мав бути "більш смертоносним", ніж попередні, зокрема містити боєприпаси та безпілотники.

Представник Білого дому в заяві підкреслив, що остаточне рішення щодо пакета допомоги ще не ухвалене.

Варто зазначити, що американські військові вже давно підтримують оборону Тайваню, тоді як армія Китаю швидко нарощує сили та проводить дедалі масштабніші навчання поблизу острова.

За даними американських військових і розвідки, Сі поставив завдання армії бути готовою захопити Тайвань до 2027 року, хоча цей термін не вважають крайнім строком вторгнення.

Зараз було б абсолютно неправильно для США прибрати ногу з педалі газу,

– заявив Ден Блюменталь, колишній чиновник Пентагону, який зараз працює в Американському інституті підприємництва.

Адміністрація Трампа загалом пом'якшила конкуренцію з Китаєм, намагаючись досягти масштабної торговельної угоди з Пекіном: послабила експортний контроль на високотехнологічні напівпровідники та відмовилася виконувати заборону Конгресу щодо TikTok.

Деякі поступки занепокоїли членів першої адміністрації Трампа й республіканських конгресменів, які також висловлювали сумніви щодо недостатньої підтримки оборони Тайваню.

Наразі найшвидший спосіб зміцнити оборону Тайваню – це прямі постачання американської зброї через механізм Presidential Drawdown Authority (PDA). Адміністрація Байдена тричі застосовувала цей інструмент щодо Тайваню, загалом передавши допомоги на загальну суму понад 2 мільярди доларів.

Трамп же не підтримує надання зброї безкоштовно і просуває транзакційний підхід у зовнішній політиці. Це можна побачити й на прикладі України: замість продовження безоплатної допомоги він наполягав на схемі, за якою європейські країни купують американську зброю і передають її Києву.

Довідка. Щороку Конгрес виділяє адміністрації 1 мільярд доларів на військову допомогу Тайваню, і ця сума поновлюється на початку нового фінансового року у вересні. Перед відходом з посади команда Байдена встигла схвалити пакет на 571 мільйон доларів.

Наразі адміністрація Трампа вважає, що Тайвань із його потужною економікою має купувати власну зброю, як це роблять країни Європи. Такої ж думки дотримуються й деякі демократи у Конгресі.

