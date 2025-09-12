Дональда Трампа спросили, что он думает о том, что в Польшу залетели российские дроны. Он ответил своеобразно.

Детали передает 24 Канал со ссылкой на слова Трампа.

Что сказал Трамп о российских дронах в Польше?

По словам Трампа, это могло быть ошибкой. Он дважды повторил эту фразу, хоть и задумался на секунду после того, как услышал вопрос медийщиков.

Это могла быть ошибка. Как бы то ни было, я не рад, что что-то происходит, связанное со всей этой ситуацией. Надеюсь, это все закончится,

– сказал президент США.

Трамп делится своим мнением о появлении дронов в Польше: смотрите видео

Что еще говорил Трамп о российской атаке на Польшу?



Сначала он проигнорировал вопрос об этом. Затем в своей соцсети президент США написал странный пост: "Что там с нарушением Россией воздушного пространства Польши дронами? Началось!"



Впоследствии президент США поговорил с Каролем Навроцким. Что говорил сам Трамп, не известно, но Навроцкий заверил: разговор подтвердил единство союзников Польши.



Таким образом, Трамп не осудил российскую атаку на Польшу. Да и вообще не назвал ее атакой и не указал, кто был агрессором – ведь дроны над Польшей не взялись из ниоткуда.

О чем свидетельствует слабая реакция Трампа на российскую атаку в отношении Польши?