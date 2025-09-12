Трамп заявил, что дроны могли "по ошибке" залететь в Польшу
- Дональд Трамп предположил, что российские дроны могли случайно залететь в Польшу.
- Он не осудил это событие как российскую атаку.
Дональда Трампа спросили, что он думает о том, что в Польшу залетели российские дроны. Он ответил своеобразно.
Детали передает 24 Канал.
Что сказал Трамп о российских дронах в Польше?
По словам Трампа, это могло быть ошибкой. Он дважды повторил эту фразу, хоть и задумался на секунду после того, как услышал вопрос медийщиков.
Это могла быть ошибка. Как бы то ни было, я не рад, что что-то происходит, связанное со всей этой ситуацией. Надеюсь, это все закончится,
– сказал президент США.
Трамп делится своим мнением о появлении дронов в Польше: смотрите видео
Что еще говорил Трамп о российской атаке на Польшу?
Сначала он проигнорировал вопрос об этом. Затем в своей соцсети президент США написал странный пост: "Что там с нарушением Россией воздушного пространства Польши дронами? Началось!"
Впоследствии президент США поговорил с Каролем Навроцким. Что говорил сам Трамп, не известно, но Навроцкий заверил: разговор подтвердил единство союзников Польши.
Таким образом, Трамп не осудил российскую атаку на Польшу. Да и вообще не назвал ее атакой и не указал, кто был агрессором – ведь дроны над Польшей не взялись из ниоткуда.
О чем свидетельствует слабая реакция Трампа на российскую атаку в отношении Польши?
- В Украине трактуют ее однозначно – Путин торжествует. Именно так высказался глава ОО "Украина в НАТО" Юрий Романюк. Он назвал позицию Трампа внешнеполитическим поражением.
- Важно, что есть свидетельства о том, что атака была спланированной. СМИ, например, писали о дополнительных топливных баках, установленных на "Шахеды", и польских сим-картах в дронах.
- Есть данные, что беспилотники могли лететь в логистический центр для Украины в Польше.
- Владимир Зеленский сравнил ситуацию в Польше с событиями 2014 года в Крыму.
- А мировые СМИ указывают, что Трамп занял позицию стороннего наблюдателя и будто пожимает плечами, приговаривая "что тут поделаешь".