Геополитика Америка Трамп заявил, что дроны могли "по ошибке" залететь в Польшу
12 сентября, 00:24
Трамп заявил, что дроны могли "по ошибке" залететь в Польшу

Ирина Чеботникова
Основні тези
  • Дональд Трамп предположил, что российские дроны могли случайно залететь в Польшу.
  • Он не осудил это событие как российскую атаку.

Дональда Трампа спросили, что он думает о том, что в Польшу залетели российские дроны. Он ответил своеобразно.

Детали передает 24 Канал со ссылкой на слова Трампа.

Что сказал Трамп о российских дронах в Польше?

По словам Трампа, это могло быть ошибкой. Он дважды повторил эту фразу, хоть и задумался на секунду после того, как услышал вопрос медийщиков.

Это могла быть ошибка. Как бы то ни было, я не рад, что что-то происходит, связанное со всей этой ситуацией. Надеюсь, это все закончится, 
– сказал президент США.

Трамп делится своим мнением о появлении дронов в Польше: смотрите видео

Что еще говорил Трамп о российской атаке на Польшу?



Сначала он проигнорировал вопрос об этом. Затем в своей соцсети президент США написал странный пост: "Что там с нарушением Россией воздушного пространства Польши дронами? Началось!" 

Впоследствии президент США поговорил с Каролем Навроцким. Что говорил сам Трамп, не известно, но Навроцкий заверил: разговор подтвердил единство союзников Польши. 

Таким образом, Трамп не осудил российскую атаку на Польшу. Да и вообще не назвал ее атакой и не указал, кто был агрессором – ведь дроны над Польшей не взялись из ниоткуда.

О чем свидетельствует слабая реакция Трампа на российскую атаку в отношении Польши?

  • В Украине трактуют ее однозначно – Путин торжествует. Именно так высказался глава ОО "Украина в НАТО" Юрий Романюк. Он назвал позицию Трампа внешнеполитическим поражением.
  • Важно, что есть свидетельства о том, что атака была спланированной. СМИ, например, писали о дополнительных топливных баках, установленных на "Шахеды", и польских сим-картах в дронах.
  • Есть данные, что беспилотники могли лететь в логистический центр для Украины в Польше.
  • Владимир Зеленский сравнил ситуацию в Польше с событиями 2014 года в Крыму.
  • А мировые СМИ указывают, что Трамп занял позицию стороннего наблюдателя и будто пожимает плечами, приговаривая "что тут поделаешь".