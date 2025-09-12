Дональда Трампа запитали, що він думає про те, що в Польщу залетіли російські дрони. Він відповів своєрідно.

Деталі передає 24 Канал з посиланням на слова Трампа.

Що сказав Трамп про російські дрони в Польщі?

За словами Трампа, це могло бути помилкою. Він двічі повторив цю фразу, хоч і задумався на секунду після того, як почув запитання медійників.

Це могла бути помилка. Хай там як, я не радий, що щось відбувається, пов'язане з усією цією ситуацією. Сподіваюся, це все закінчиться,

– сказав президент США.

Трамп ділиться своєю думкою про появу дронів у Польщі: дивіться відео