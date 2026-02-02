Индия согласилась прекратить покупать российскую нефть, – Трамп

Президент США вечером 2 февраля сообщил важную новость относительно Индии. По его словам, США и Индия договорились о торговом соглашении. Более того, по мнению Трампа, решение Индии по российской нефти поможет прекратить войну в Украине.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на соцсеть Трампа.

Смотрите также Доходы России от ключевой отрасли падают: сколько на самом деле получает Москва

Правда ли, что Индия больше не будет покупать нефть у России?

Как объяснил Трамп, в Дели согласны покупать нефть на других рынках.

Для меня было честью пообщаться сегодня утром с премьер-министром Индии Моди. Он является одним из моих лучших друзей, а также влиятельным и уважаемым лидером своей страны. Мы обсудили много вопросов, в частности торговлю и прекращение войны между Россией и Украиной. Он согласился прекратить покупать российскую нефть и покупать гораздо больше нефти в Соединенных Штатах и, возможно, в Венесуэле. Это поможет прекратить войну в Украине, которая продолжается сейчас и в которой еженедельно гибнут тысячи людей!

– убежден лидер Америки.

Трамп написал, что США и Индия договорились о торговом соглашении – "из дружбы и уважения к премьер-министру Моди и по его просьбе".

Соглашение вступает в силу немедленно. В соответствии с ним, Соединенные Штаты будут взимать меньший взаимный тариф, снизив его с 25% до 18%.

"Они (индусы – 24 Канал) также будут двигаться вперед, чтобы снизить свои тарифы и нетарифные барьеры против Соединенных Штатов до нуля. Премьер-министр также обязался "покупать американское" на значительно более высоком уровне, в дополнение к более 500 миллиардов долларов американских энергетических, технологических, сельскохозяйственных, угольных и многих других продуктов", – написал Трамп.

Наконец он выразил уверенность, что "замечательные отношения с Индией станут еще крепче в будущем".

Премьер-министр Моди и я – это два человека, которые достигают результатов, чего нельзя сказать о большинстве,

– напыщенно высказался Трамп.

Почему Индия до сих пор покупает нефть у России?