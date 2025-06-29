Он –герой войны, Трамп раскритиковал судебный процесс над Нетаньяху
- Трамп раскритиковал судебный процесс над Нетаньяху, назвав его героем войны и отметив, что это мешает переговорам с Ираном и ХАМАС.
- Трамп подчеркнул, что США тратят миллиарды долларов на поддержку Израиля и не собираются терпеть такую "пародию на правосудие".
Президент США заявил, что премьер-министр Израиля является героем войны. Также он раскритиковал судебный процесс над политиком.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на публикацию Трампа в Truth Social.
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Что заявил Трамп о Нетаньяху
Американский лидер назвал ужасным то, что сейчас делают в Израиле с Биньямином Нетаньяху.
Он - герой войны и премьер-министр, который отлично справлялся со своей работой, сотрудничая с Соединенными Штатами для успешного устранения опасной ядерной угрозы со стороны Ирана,
– написал Трамп о Нетаньяху.
Он подчеркнул, что израильский премьер сейчас ведет переговоры с ХАМАС, которые должны включать возвращение заложников, но "вынужден целый день сидеть в зале суда из-за ничего".
Дональд Трамп заявил, что эта "пародия на правосудие" мешает переговорам как с Ираном, так и с ХАМАС. "То, что делают неконтролируемые прокуроры с Нетаньяху – это безумие", – подчеркнул он.
Трамп отметил, что США тратят миллиарды долларов ежегодно на защиту и поддержку Израиля и не собираются терпеть судебный процесс над Нетаньяху.