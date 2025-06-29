Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на публикацию Трампа в Truth Social.

Смотрите также Трамп придумал "невероятное" предложение для Ирана, но не учел главного

Что заявил Трамп о Нетаньяху

Американский лидер назвал ужасным то, что сейчас делают в Израиле с Биньямином Нетаньяху.

Он - герой войны и премьер-министр, который отлично справлялся со своей работой, сотрудничая с Соединенными Штатами для успешного устранения опасной ядерной угрозы со стороны Ирана,

– написал Трамп о Нетаньяху.

Он подчеркнул, что израильский премьер сейчас ведет переговоры с ХАМАС, которые должны включать возвращение заложников, но "вынужден целый день сидеть в зале суда из-за ничего".

Дональд Трамп заявил, что эта "пародия на правосудие" мешает переговорам как с Ираном, так и с ХАМАС. "То, что делают неконтролируемые прокуроры с Нетаньяху – это безумие", – подчеркнул он.

Трамп отметил, что США тратят миллиарды долларов ежегодно на защиту и поддержку Израиля и не собираются терпеть судебный процесс над Нетаньяху.