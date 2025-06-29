Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на публікацію Трампа в Truth Social.

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Що заявив Трамп про Нетаньягу

Американський лідер назвав жахливим те, що зараз роблять в Ізраїлі з Біньяміном Нетаньягу.

Він — герой війни й прем’єр-міністр, який відмінно справлявся зі своєю роботою, співпрацюючи зі Сполученими Штатами для успішного усунення небезпечної ядерної загрози з боку Ірану,

– написав Трамп про Нетаньягу.

Він підкреслив, що ізраїльський прем'єр зараз веде переговори з ХАМАС, які мають включати повернення заручників, але "змушений цілий день сидіти в залі суду через ніщо".

Дональд Трамп заявив, що ця "пародія на правосуддя" заважає переговорам як з Іраном, так і з ХАМАС. "Те, що роблять неконтрольовані прокурори з Нетаньягу – це безумство", – наголосив він.

Трамп зазначив, що США витрачають мільярди доларів щороку на захист і підтримку Ізраїлю та не збираються терпіти судовий процес над Нетаньягу.