Політолог Валентин Гладких в етері 24 Каналу висловив думку, що ці пропозиції Трампа для Ірану не є привабливими та пояснив чому.

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Логіка Трампа не збігається з логікою Ірану

Американський президент, на думку політолога, ймовірно не розуміє, що Іран в цьому контексті розв'язує не економічні питання, а ті, які мають для нього екзистенційне значення. Тут не питання ціни, а цінностей Тегерану.

Так, можна сперечатися з приводу того, наскільки ці цінності, які декларує Іран, адекватні. Однак його ціль зрозуміла. Іран не хоче миритися з існуванням такої держави як Ізраїль. Це ірраціонально,

– озвучив Гладких.

Звісно, що значно раціональніше було б визнати цю країну, налагодити продуктивні двосторонні взаємовигідні відносини, торгівлю, аби був добробут і громадяни Ірану та Ізраїлю безпечніше себе почували. Однак у керівництва Ірану інша логіка, йому не подобається нинішній світовий порядок. Замість того, аби стати його частиною, ця країна хоче всесвітньої Ісламської революції.

Аналогічна ситуація, як зауважив політолог, і з росіянами. Європа торгувала з Росією, а та наживалася на ній, корумпувала європейські еліти. Російські олігархи скуповували нерухомість в ЄС, мали там маєтки, їхні діти жили й вчилися в Європі. Все начебто для військово-політичного керівництва Росії було прекрасно.

Але в певну мить росіяни вирішили, що для них це немає значення, а важливіше – знищити Україну та й в принципі Європу. Тому варто розуміти, що економічна логіка в цьому контексті не спрацює,

– вважає Гладких.

Іран, як припускає політолог, може вдати, що пристав на пропозицію США. Однак, за його переконанням, без трансформації іранського політичного режиму нічого у Трампа не вийде й Іран з часом може мати ядерну зброю зі всіма наслідками від цього.